Anúncio de Neymar no Santos é o 6º post mais curtido do mundo em 2025; veja

No Instagram, com 229 milhões de seguidores, Neymar possui a conta com maior número de seguidores do Brasil e a 12ª no mundo. A popularidade do craque causou um grande e instantâneo impacto no retorno do atacante ao Santos.

Segundo levantamento da Timelens, empresa de tecnologia e inteligência de dados para negócios, marcas e criadores de conteúdo, o vídeo do anúncio do Neymar no Santos acumulou 143,7 milhões de interações no Instagram. Com quase 4,3 milhões de likes, o post tornou-se o 6º conteúdo mais curtido no mundo em 2025 e o 2º no Brasil.

O Santos também registrou um aumento de mais de 1.ooo% de procura por camisas do time. O site oficial chegou a ficar fora do ar.

O Peixe também foi impactado e registrou 17,2 milhões de buscas, superando seu recorde anterior de dezembro de 2023, quando foi rebaixado.

Enquanto isso, o ex-clube de Neymar, o Al Hilal saiu prejudicado no engajamento. O time saudita perdeu quase 500 mil seguidores (-4,1%) no Instagram desde o anúncio de sua saída.