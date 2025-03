Camila Pitanga fica presa em Paris após descoberta de bomba

A atriz Camila Pitanga enfrentou dificuldades para deixar Paris nesta sexta-feira (7/3), após autoridades locais encontrarem uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial nos trilhos próximos à estação Gare du Nord, a mais movimentada da França.

Camila estava na capital francesa acompanhada do namorado, o professor de filosofia Patrick Pessoa, e de seu pai, o ator Antônio Pitanga. A família viajava para participar de um festival em uma cidade próxima. Em suas redes sociais, a atriz compartilhou a situação:

“Nós estamos há quatro horas tentando sair de Paris para chegar ao festival. Não sei se vocês viram nas notícias, mas encontraram uma bomba na Gare du Nord e a gente está justamente na região que seria de saída para a cidade do festival”.

Atriz se manteve calma

Devido ao incidente, houve interrupções significativas no tráfego ferroviário e rodoviário na região. Inicialmente, Camila e sua família tentaram seguir viagem de carro, mas enfrentaram congestionamentos intensos. Diante das dificuldades, optaram por utilizar o trem como alternativa para chegar ao destino.

Apesar dos contratempos, a atriz manteve a calma e demonstrou bom humor ao lado do namorado, registrando os momentos de espera e ressaltando a presença de seu pai: “Estou com meu paizinho ali atrás, maravilhoso. Estamos tentando [sair daqui]. A gente vai de trem agora, a gente ia de carro. Desistimos do carro. Aqui tudo é trânsito, tudo parado. A gente já comeu e estamos tentando ir. Vamos chegar”.

Camilla Pitanga na folia

Antes da viagem à Europa, Camila Pitanga aproveitou o Carnaval no Brasil. Ela marcou presença nos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, ao lado das atrizes Giovanna Antonelli e Camila Queiroz, suas colegas na novela “Beleza Fatal”, produzida pela Max.

Em entrevista durante o evento, Camila expressou entusiasmo com a receptividade do público: “Que barato, que coisa linda. Eu imaginava que ‘Beleza Fatal’ ia acontecer, mas nessa magnitude do jeito que está… a gente ainda está na metade do percurso, ainda tem muita história. Estou muito feliz”, disse ela em conversa com a Quem.