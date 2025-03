Criança sofre acidente grave ao descer ladeira de bicicleta e colidir com caminhão em Rio Branco

Uma criança de 7 anos ficou em estado grave após descer uma ladeira de bicicleta e colidir contra um caminhão de distribuição de galões de água na noite desta segunda-feira (3). O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Adalberto Sena e Albezerra, no bairro Plácido de Castro, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, a criança estava acompanhada de dois colegas, cada um em uma bicicleta, e passaram a tarde descendo a ladeira da rua Albezerra. No início da noite, o menino desceu novamente, mas, dessa vez, acabou colidindo na lateral de um caminhão Agrale, usado para a distribuição de galões de água. O veículo, de cor branca e placa QLX-0700, trafegava no sentido centro-bairro.

Com o impacto, a criança bateu a cabeça nos ferros laterais do caminhão, sofrendo um traumatismo cranioencefálico de grau moderado a grave. Além disso, teve cortes no rosto e na gengiva, além de um edema frontal e lateral na cabeça, ficando agitada.

Vizinhos que presenciaram o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Inicialmente, uma ambulância de suporte básico prestou os primeiros atendimentos, mas, devido à gravidade da situação, uma ambulância de suporte avançado foi acionada para estabilizar o quadro clínico da criança e encaminhá-la com vida ao pronto-socorro de Rio Branco.

De acordo com o médico plantonista do Samu, Dr. Neto, a criança precisará ficar em observação, pois pode apresentar inchaço no cérebro devido à forte pancada na cabeça.

Após o acidente, o motorista do caminhão permaneceu no local e prestou assistência à vítima. Apesar da ausência de sinalização adequada nas ruas, ele trafegava na via preferencial. A bicicleta da criança ficou parcialmente destruída.

A equipe do Policiamento de Trânsito também esteve presente, isolou a área para o trabalho da perícia e, após os procedimentos de praxe, entregou a bicicleta a familiares da criança. O caminhão foi liberado.