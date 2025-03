“Queria que morresse”: veja detalhes da briga do dono do Itaú com a ex

Copresidente do Conselho de Administração do Itaú, Roberto Setubal registrou boletins de ocorrência, em duas ocasiões, contra a ex-esposa Daniela Fagundes. O banqueiro a acusa de ameaça, injúria e agressões. Separados desde dezembro de 2024, eles têm um processo de guarda compartilhada da filha, de 1 ano, em andamento.

Nos relatos oficiais, obtidos pelo Metrópoles, o banqueiro alega que Daniela se recusa a cumprir intimações, mesmo sob presença de oficial de Justiça, para entregar a filha em datas nas quais a menina deveria ficar com o pai. Nessas ocasiões, ela teria se exaltado e o agredido de diferentes formas.

Conforme os depoimentos, “no acordo de divórcio, há uma medida de que Daniela não pode se aproximar da vítima em menos de 500 metros sem a filha presente”.

Relato de Roberto Setubal, herdeiro do Itaú

Em 22 de fevereiro deste ano, Roberto Setubal e Daniela Fagundes compareceram ao 14º Distrito Policial, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, depois de um desentendimento. O banqueiro foi buscar a filha na casa da ex-mulher para passarem o fim de semana juntos.

No entanto, mesmo com ordem judicial para que a empresária deixasse a filha ficar dois dias com o pai, sob pena de multa, Daniela teria se negado a entregar a criança e ofendido o ex-companheiro.

Segundo o B.O., Setubal ficou aguardando no hall do prédio. A oficial de Justiça subiu no apartamento para intimar a empresária. Daniela recebeu a intimação e, em seguida, a oficial de Justiça desceu para aguardar a entrega da menina.

“Em seguida, Daniela desceu até o hall com a menor nos braços, gritando e xingando Roberto de ‘nojento’, ‘queria que você morresse’, e ainda disse que ‘não entregaria a criança’ e que ‘preferia ser presa do que entregar a criança’. Depois, Daniela rasgou a decisão e jogou os pedaços em direção a Roberto”, conforme consta no documento.

Depois, o ex-casal subiu e entrou no apartamento. “Enquanto estava em direção ao elevador, Daniela o agrediu com um empurrão e um tapa nas costas”, de acordo com o relato. Os dois foram conduzidos pela Polícia Militar à delegacia.

Novo boletim de ocorrência

Em 4 de março, Roberto Setubal fez novo boletim de ocorrência contra Daniela Fagundes. No depoimento, ele disse à polícia que estava em um hotel de luxo, em São Paulo, e desceu para pegar a filha, mas teria sido surpreendido por agressões.

Segundo o B.O., “a autora [Daniela] chegou com a filha e, na recepção do hotel, começou a agredir a vítima [Roberto] com tapas, chutes, joelhadas e pontapés, com a filha no colo, aparentemente por motivos de ciúmes”. Setubal afirmou, ainda, que a ex-mulher teria proferido “ofensas e ameaças contra a vítima e sua namorada, alegando que ele nunca mais veria sua filha”.

Funcionários do hotel, que presenciaram a briga, deram água para Daniela. Contudo, ela teria jogado a lata com o líquido no ex-marido.

No mesmo dia, anteriormente, Daniela postou nas redes sociais publicações em que acusava Roberto Setubal de ser “pornográfico” e de traí-la com várias mulheres.

O Metrópoles busca a defesa de Daniela Fagundes. O espaço está aberto para manifestação.