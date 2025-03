Senado aprova pacote de benefícios e parlamentares do Acre passam a ter cota mensal de R$ 50 mil

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), anunciou na noite desta sexta-feira (28), véspera de Carnaval, um pacote de benefícios que contempla tanto os senadores quanto os servidores da Casa. As medidas, que entram em vigor neste sábado (1) e incluem o aumento da cota parlamentar e reajustes nos benefícios dos servidores.

O pacote prevê, ainda, a elevação da cota parlamentar para os senadores, que não era reajustada há dois anos. O valor, que varia conforme o estado de origem devido a fatores como passagens aéreas e despesas operacionais, terá um aumento de 30%. Os senadores do Acre, Sérgio Petecão (PSD), Alan Rick e Márcio Bittar (União Brasil), passarão a receber R$ 50,4 mil mensais, em vez dos atuais R$ 38,8 mil.

Além disso, os servidores do Senado também serão beneficiados com novas vantagens. Uma das principais medidas é a concessão de um dia de folga a cada três dias trabalhados, com limite de até dez dias por mês. Essa folga poderá ser convertida em dinheiro, representando um aumento indireto nos salários. O benefício é direcionado a servidores em funções estratégicas, como na diretoria-geral, secretaria-geral da mesa e gabinete da presidência.

Outro ponto do pacote é o reajuste de 22% no vale-refeição, que passará de R$ 1.460,41 para R$ 1.784,42 mensais. O Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo (Sindilegis) celebrou a decisão, ressaltando que o novo valor equipara o benefício ao pago aos servidores do Tribunal de Contas da União (TCU). A entidade também afirmou que pressionará o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para que adote medidas semelhantes na Casa.