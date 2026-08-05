Morador fica ferido após acidente com terçado em comunidade rural no Acre

Um morador da comunidade Campo Osório, localizada na região do Alto Rio Iaco, em Sena Madureira, ficou ferido após ser atingido acidentalmente por um golpe de terçado na altura do joelho. O acidente aconteceu na tarde de terça-feira (04).
As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram esclarecidas. Não há informações sobre como o homem acabou sendo atingido pela ferramenta nem se havia outras pessoas no local no momento do ocorrido.
Moradores da região prestaram os primeiros socorros, porém, até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima. Também não há confirmação se ela precisou ser transferida para a zona urbana de Sena Madureira para receber atendimento médico especializado.
O caso chama a atenção para os riscos envolvendo o manuseio de ferramentas de corte, bastante utilizadas nas atividades diárias das comunidades rurais da região amazônica.