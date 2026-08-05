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Novenário de N. Sra. da Glória começa nesta quarta em Cruzeiro do Sul

A programação segue até o dia 15 de agosto, quando será celebrada a padroeira de Cruzeiro do Sul

Por Redação ContilNet
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Novenário de N. Sra. da Glória começa nesta quarta em Cruzeiro do Sul
O novenário é a maior festa religiosa do Juruá | Foto: ContilNet

Tem início nesta quarta-feira (5) a programação oficial do Novenário de Nossa Senhora da Glória 2026, uma das maiores manifestações religiosas do Vale do Juruá. Durante 15 dias, a Catedral Nossa Senhora da Glória receberá milhares de fiéis em uma programação que reúne celebrações religiosas, procissões, feira de empreendedores e atividades culturais.

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Segundo a coordenadora do novenário, Fernanda Cordeiro, embora a preparação tenha começado no último dia 2 de agosto com a Corrida da Glória, o envio das equipes de trabalho e a Noite Franciscana, é nesta quarta-feira que a festa da padroeira é oficialmente aberta.

O novenário reúne fiéis de todo o estado | Foto: ContilNet

“Hoje, dia 5, oficialmente nós abrimos a festa da padroeira. Estamos na expectativa de acolher o maior número de fiéis que pudermos alcançar. Após a celebração das 19 horas teremos o hasteamento das bandeiras, anunciando oficialmente o início do nosso novenário”, destacou.

Entre as novidades deste ano estão procissões temáticas que buscam envolver diferentes públicos. No dia 8 de agosto, será realizada a Caminhada da Juventude, com concentração na rotatória da Avenida Rodrigues Alves e percurso até a Catedral. A organização disponibilizará ônibus para transportar os participantes até o ponto de partida.

Já no dia 9 de agosto, acontece a Procissão das Crianças, que nesta edição também reunirá idosos e pessoas atípicas.

“Será uma procissão das crianças, dos idosos e das pessoas atípicas. Queremos que todos possam participar desse momento especial de fé e reflexão”, explicou Fernanda.

Feira fortalece economia local

Além da programação religiosa, o Novenário contará novamente com a tradicional Feira da Glória, organizada em parceria com o Sebrae. O espaço reunirá expositores de alimentação, artesanato, indústria, produtos regionais e outros segmentos do comércio local.

“Teremos mais um ano essa parceria com o Sebrae, que tem dado muito certo. A feira reúne vários segmentos do comércio local, alimentação, artesanato e comidas típicas. Essa parceria fortalece nossa programação religiosa e também movimenta a parte social durante todas as noites do novenário”, afirmou a coordenadora.

A programação segue até o dia 15 de agosto, quando será celebrada a padroeira de Cruzeiro do Sul com a tradicional procissão, reunindo milhares de fiéis pelas principais ruas da cidade.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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