Bianca Andrade desabafa sobre origem na periferia e cobrança profissional

Ex-BBB e empresária da Maré desabafou sobre ansiedade e foco profissional nos bastidores do Dança dos Famosos

Instagram/Reprodução

A empresária relembrou a infância na Maré (RJ) para explicar sua dedicação ao trabalho e o constante estado de alerta em sua carreira.

A empresária e influenciadora digital Bianca Andrade abriu o coração nas redes sociais ao detalhar como a vivência na favela da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, moldou sua postura profissional diante de grandes oportunidades.

De acordo com a apuração da jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a ex-BBB explicou a intensa dedicação aos seus projetos profissionais e a busca constante para equilibrar a autocobrança e a ansiedade.

“Eu que sou mulher periférica. A gente não tem segunda chance. A gente mal tem uma. Então, a gente se dedica com unhas e dentes, tipo: ‘Minha única chance é essa'”, revelou Bianca Andrade em depoimento apurado por Camilla Germano no METRÓPOLES.

Bastidores do Dança dos Famosos, ansiedade e rede de apoio

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, a declaração ocorreu durante os preparativos para o retorno aos ensaios na televisão:

Superação no Quadro: Bianca fez o relato após perder um dia de ensaios do Dança dos Famosos devido a uma hospitalização recente, destacando que sua garra sempre a fez superar desafios.

Alerta Permanente: A influenciadora ponderou que o foco excessivo pode virar ansiedade, pois o cérebro acostumou-se a ficar em constante estado de alerta.

Conquista de Estrutura: Atualmente, Bianca conta com uma equipe de mais de 50 colaboradores para ajudá-la a equilibrar a rotina entre os negócios e a vida pessoal.

Autocuidado e Terapia: Após os 30 anos, a empresária destacou ter intensificado o acompanhamento terapêutico e os cuidados com a saúde mental.

O que Bianca Andrade disse sobre sua origem na periferia?

A empresária declarou que, por ser uma mulher nascida na periferia, aprendeu a encarar cada oportunidade como única, afirmando que a mulher periférica “não tem segunda chance”.

Por que Bianca Andrade se ausentou dos ensaios do Dança dos Famosos?

Bianca precisou perder um dia de ensaio do quadro após ser hospitalizada, mas já retornou à rotina de preparativos.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet