Cachê da cantora sertaneja em Nova Belém representa 8,7% do FPM recebido pela cidade em 2026.

Reprodução/redes sociais.

O valor contratado pela prefeitura de Nova Belém (MG) representa cerca de 8,7% de todos os repasses do FPM recebidos pelo município em 2026.

A prefeitura de Nova Belém, no interior de Minas Gerais, fechou um contrato de R$ 900 mil para a realização de um show da cantora sertaneja Ana Castela. O município possui uma população estimada em apenas 3.151 habitantes.

De acordo com o levantamento apurado pelas jornalistas Ranyelle Andrade e Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a quantia equivale a quase R$ 9 de cada R$ 100 recebidos pelo município via Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ao longo de 2026, cujo total arrecadado é de R$ 10,34 milhões.

“A contratação de Ana Castela em Nova Belém integra um levantamento no Portal Nacional de Contratações Públicas que identificou 26 contratos de prefeituras com a cantora em 2026, somando R$ 22,68 milhões em cachês”, revelou a reportagem de Ranyelle Andrade e Letícia Perdigão no METRÓPOLES.

Mapeamento de cachês, partidos políticos e repercussão com Nikolas Ferreira

Conforme detalhado pela cobertura de Ranyelle Andrade e Letícia Perdigão no METRÓPOLES, os contratos com prefeituras ganharam destaque no cenário político e nas redes:

Partidos Contratantes: A maioria dos municípios que fecharam shows com a artista é gerida por prefeitos de partidos de centro e direita, liderados por PSD, PP e PSDB. Nova Belém é governada por Valdeci Dornelas (PSD-MG).

Emenda em São Fidélis: Além dos 26 contratos do PNCP, Ana Castela receberá R$ 850 mil por um show na Expo São Fidélis (RJ), financiado por emenda parlamentar da deputada Dani Cunha (PL-RJ).

Polêmica do “22”: A atenção sobre os contratos aumentou após a divulgação de uma foto de Ana Castela fazendo o sinal de “22” ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na Festa do Peão de Barretos.

Reação de Fãs: A aproximação política gerou divisão nas redes sociais e levou páginas de fãs dedicadas à sertaneja, como a Info Ana Castela, a anunciarem a suspensão de suas atividades.

Quanto a prefeitura de Nova Belém (MG) pagou pelo show de Ana Castela?

A prefeitura de Nova Belém fechou contrato de R$ 900 mil pelo show da cantora Ana Castela, valor que representa 8,7% do FPM arrecadado pela cidade em 2026.

Quanto Ana Castela já recebeu em contratos com prefeituras em 2026?

Levantamento do Metrópoles identificou 26 contratos no Portal Nacional de Contratações Públicas que somam R$ 22,68 milhões em cachês pagos por prefeituras.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet