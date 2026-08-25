Filipe Ret fecha acordo e encerra processo por ataques virtuais contra fã

Rapper concordou em pagar R$ 25 mil para encerrar ação judicial ajuizada por fã no Tribunal

Reprodução/Instagram

O rapper pagará R$ 25 mil para encerrar a ação movida por Emanuelle Vidal, que cobrava R$ 70 mil em danos morais.

O rapper Filipe Ret colocou um ponto final no processo judicial movido contra ele por uma fã identificada como Emanuelle Vidal de Castro. A ação teve início após a jovem relatar uma experiência frustrante ao tentar tirar uma foto com o cantor.

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, as partes apresentaram um acordo formal à Justiça para encerrar a disputa e evitar o prosseguimento do litígio.

“Filipe Ret assumiu o compromisso de pagar o valor de R$ 25 mil para a autora do processo. Após o pagamento integral, as partes dão quitação e não poderão mais realizar cobranças judiciais” revelou a apuração de Fábia Oliveira no METRÓPOLES.

Origem da ação, cláusula de confidencialidade e homologação

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, a disputa envolveu vídeos em redes sociais e regras rígidas de silêncio:

Motivo da Ação: A fã alegou ter sido exposta por Ret nos stories do Instagram após criticar o atendimento do cantor no TikTok. A exposição gerou uma onda de ataques virtuais promovida por seguidores do artista.

Pedido Inicial: Na petição inicial, Emanuelle requeria uma indenização por danos morais fixada em R$ 70 mil.

Cláusula de Sigilo: O acordo homologado proíbe expressamente que ambas as partes se pronunciem publicamente ou interajam com publicações ofensivas sobre o caso.

Decisão do Juízo: A Justiça homologou o termo de ajustamento em 29 de julho, concedendo validade jurídica e encerrando definitivamente o processo.

Qual foi o valor do acordo entre Filipe Ret e a fã?

O cantor Filipe Ret aceitou pagar R$ 25 mil para encerrar o processo judicial por danos morais movido pela fã.

Por que a fã processou o rapper Filipe Ret?

A fã alegou ter sofrido ataques virtuais em massa após Ret expor seu perfil no Instagram em resposta a um vídeo em que ela relatava insatisfação ao pedir uma foto com o artista.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet