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Nasce Marina, segunda filha dos ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões

Bebê arco-íris do casal de influenciadores nasceu nesta segunda-feira (24/8) com 3,290 kg e 49 cm

Por Redação ContilNet
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Nasce Marina, segunda filha dos ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões
Instagram/Reprodução

A bebê arco-íris do casal veio ao mundo com 3,290 kg e 49 centímetros após ida da influenciadora à maternidade na noite de domingo.

A família dos influenciadores digitais Paula Amorim e Breno Simões ganhou um novo integrante. Marina, segunda filha do casal formado durante o Big Brother Brasil 18, nasceu na última segunda-feira (24/8).

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, Breno e Paula haviam compartilhado com seus seguidores a ida ao hospital na noite de domingo, quando a ex-BBB já registrava cinco centímetros de dilatação e contrações frequentes.

“De acordo com Breno, Marina nasceu com 3,290 kg e 49 centímetros, segundo informações confirmadas à imprensa. Até o momento, o casal não divulgou imagens da filha”, destacou a reportagem de Camilla Germano no METRÓPOLES.

Ida à maternidade, família reunida e superação

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, a chegada da bebê foi marcada por emoção e história de superação do casal:

  • Rumo ao Hospital: Nas redes sociais, Paula relatou a ansiedade com o trânsito intenso no trajeto até a maternidade, postando registros no hospital ao lado de Breno.

  • Irmão Mais Velho: O casal já é pai de Theo, de 4 anos de idade, que aguardava ansioso pela chegada da irmãzinha.

  • Bebê Arco-Íris: A gravidez de Marina foi celebrada de maneira especial. O casal passou por três perdas gestacionais antes da nova gestação e batizou a bebê carinhosamente de “bebê arco-íris”.

  • Anúncio Prévio: A gestação havia sido revelada publicamente em abril, com previsão de nascimento exatamente para o fim de agosto.

Quando nasceu a filha de Paula Amorim e Breno Simões?

Marina nasceu na segunda-feira, 24 de agosto, após Paula dar entrada na maternidade na noite de domingo.

Qual é o peso e a altura de Marina, filha dos ex-BBBs?

A bebê nasceu pesando 3,290 kg e com 49 centímetros de altura.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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