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Influenciadora vai ao hospital após tentar tatuar sardas no rosto em casa

Tilly Whitfeld tentou tatuar sardas no rosto com agulhas compradas online e sofreu inchaço severo e perda temporária da visão

Por Redação ContilNet
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Influenciadora vai ao hospital após tentar tatuar sardas no rosto em casa
Reprodução/Instagram

A australiana Tilly Whitfeld usou agulhas e tinta compradas na internet, sofreu lesões graves e perdeu temporariamente a visão de um dos olhos.

A influenciadora digital australiana Tilly Whitfeld, de 26 anos, usou suas redes sociais para fazer um alerta urgente sobre os riscos de reproduzir tendências de beleza caseiras. A jovem tentou tatuar sardas falsas no próprio rosto após assistir a um tutorial no TikTok, mas o procedimento deu errado e a levou diretamente ao pronto-socorro.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Gabriela Francisco para o portal METRÓPOLES, Tilly comprou agulhas e tinta pela internet para aplicar nas bochechas e no nariz. A reação da pele provocou ferimentos profundos, cicatrizes e inchaço grave.

“Foi realmente horrível. Cheguei a perder temporariamente a visão de um dos olhos devido ao inchaço severo. Não tentaria novamente em casa, absolutamente não”, confessou Tilly Whitfeld em relato apurado por Gabriela Francisco no METRÓPOLES.

Sequelas, uso de máscara azul e arrependimento

Conforme detalhado pela cobertura de Gabriela Francisco no METRÓPOLES, as complicações do procedimento impactaram até a participação da jovem em um reality show:

  • Materiais Sem Rigor: A influenciadora adquiriu tintas e agulhas não profissionais em sites de comércio eletrônico para reproduzir a técnica em casa.

  • Disfarce na Televisão: Pouco após o incidente, Tilly participou do Big Brother Austrália. Ela usava frequentemente uma máscara de argila azul para esconder as cicatrizes e a vermelhidão crônica na pele.

  • Danos à Saúde: Além do inchaço e da perda temporária da visão em um dos olhos, a reação deixou sequelas e marcas permanentes no rosto da influenciadora.

  • Alerta Geral: A jovem reforçou o aviso para que seguidores jamais realizem procedimentos invasivos de micropigmentação sem acompanhamento profissional habilitado.

O que aconteceu com a influenciadora Tilly Whitfeld?

Tilly sofreu graves complicações na pele e precisou ser hospitalizada após tentar tatuar sardas no próprio rosto utilizando tintas e agulhas compradas online.

Quais foram os riscos e sequelas do procedimento caseiro de sardas?

O procedimento causou inchaço severo na face, perda temporária da visão de um olho, marcas e cicatrizes permanentes na pele.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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