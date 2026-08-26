Prêmio Sebrae de Jornalismo reconhece profissionais da imprensa acreana

Produções jornalísticas levaram ao público histórias de inovação, sustentabilidade e empreendedorismo no Acre

Reportagens que deram visibilidade ao empreendedorismo e aos pequenos negócios do Acre foram premiados durante a etapa estadual do 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ). O evento aconteceu nesta terça-feira, 25 de agosto, na sede da instituição, em Rio Branco, reunindo jornalistas e comunicadores do estado.

A premiação contemplou quatro categorias principais para profissionais da imprensa: Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo. Além da categoria especial de Jornalismo Universitário, voltada para os estudantes.

Para o Sebrae no Acre, a premiação representa também uma oportunidade de reconhecer quem contribui diariamente para aproximar a sociedade das histórias de quem empreende.

“Nosso desejo nada mais é do que reconhecer o papel de vocês, a importância da imprensa e reconhecer aquilo que vocês fazem, contribuem com o sucesso dos pequenos negócios e com que o Sebrae consiga chegar cada vez mais nesses empreendedores”, destacou o superintendente Marcos Lameira.

Com diferentes abordagens sobre empreendedorismo, sustentabilidade e desenvolvimento local, os trabalhos reconhecidos destacaram personagens e negócios que fazem parte da realidade acreana.

Na categoria Texto, a vencedora foi a jornalista Jhenyfer de Souza, do site G1 Acre, com a produção “Projeto desidrata frutas amazônicas e gera renda para famílias no Acre: ‘Sustentável e regenerativo’”. Na categoria Áudio, a reportagem “Paxiúba Bolos: Tradição, empreendedorismo e união familiar impulsionam negócios no Acre”, de Rita Pontes, da Rádio CBN Amazônia, conquistou o primeiro lugar.

Com o trabalho “Conhecendo a produção do café mais sustentável do Acre”, o jornalista João Cardoso, da TV Gazeta, venceu a categoria Vídeo. Já o primeiro lugar de Fotojornalismo foi para Cleiton Lopes, com o registro “Catraia: Da mata amazônica para o mundo”, divulgado no site Contilnet.

A reportagem “Amor pelo crochê: estudante acreana conquista próprio negócio e garante permanência na universidade”, garantiu ao estudante Felipe Souza, a conquista da categoria especial Jornalismo Universitário, sob orientação da docente Juliana Lofego.

Os vencedores seguem agora para a etapa regional do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Os trabalhos que avançarem disputarão a etapa nacional da premiação.Confira os vencedores da etapa estadual do PSJ:

Categoria Texto

1º lugar – Jhenyfer de Souza e Melícia Moura

Trabalho: Projeto desidrata frutas amazônicas e gera renda para famílias no AC: ‘Sustentável e regenerativo’

Veículo: G1 Acre

2º lugar – Maria Fernanda Arival, Luciene Kaxinawá, Marcos Rocha e Daniel Nardin

Trabalho: “Made in Acre”: brincadeira de carnaval para rebater preconceito inspira marca de roupas a partir de Rio Branco

Veículo: Amazônia Vox

3º lugar – Karolini de Oliveira

Trabalho: No Acre, artesã transforma sementes e resíduos da floresta em biojoias e conquista comércio exterior

Veículo: Acre ao Vivo

Categoria Áudio

1º lugar – Rita Pontes

Trabalho: PAXIÚBA BOLOS: tradição, empreendedorismo e união familiar impulsionam negócio no Acre

Veículo: Rádio CBN Amazônia

2º lugar – Andreia Nobre e Júnior Souza

Trabalho: Mãos da Floresta: Artesanato indígena do Acre transforma vidas, preserva saberes e gera renda

Veículo: Rádio Difusora Acreana

3º lugar – Celis Fabrícia e Euzébio Araújo

Trabalho: Artesanato acreano representa modelo econômico que gera negócios a partir do uso sustentável de recursos naturais

Veículo: Aldeia FM

Categoria Vídeo

1º lugar – João Victor Cardoso

Trabalho: Conhecendo a produção do café mais sustentável do Acre

Veículo: TV GAZETA

2º lugar – Débora Ribeiro, Sidney Torres, Neovan Negreiros e João Pimentel

Trabalho: Hora da virada: o jovem que virou barbeiro e tirou a família da pobreza Veículo: TV Gazeta / Rede Record Link da publicação

3º lugar – Bruna Kéren, Chields Souza e Geovane Martins

Trabalho: O valor escondido no descarte: sucata vira oportunidade de negócio

Veículo: TV NORTE

Categoria Fotojornalismo

1º lugar – Cleiton Lopes

Trabalho: Catraia: da mata amazônica para o mundo

Veículo: ContilNet Notícias

2º lugar – Alice Leão e Tácita Muniz

Trabalho: Entre retalhos e sonhos

Veículo: ContilNet Notícias

3º lugar – Ana Paula de Lima (AcreanaLens) e Gina Menezes

Trabalho: No Dia da Consciência Negra, conheça a trajetória da trancista

Veículo: Folha do Acre Link da publicação

Categoria Jornalismo Universitário

1º lugar – Felipe Souza

Trabalho: Amor pelo crochê: estudante acreana conquista próprio negócio e garante permanência na universidade

Veículo: A Catraia – UFAC

Conteúdo Original / Fonte: Ascom