Prêmio Sebrae de Jornalismo reconhece profissionais da imprensa acreana

Reportagens que deram visibilidade ao empreendedorismo e aos pequenos negócios do Acre foram premiados durante a etapa estadual do 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ). O evento aconteceu nesta terça-feira, 25 de agosto, na sede da instituição, em Rio Branco, reunindo jornalistas e comunicadores do estado.
A premiação contemplou quatro categorias principais para profissionais da imprensa: Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo. Além da categoria especial de Jornalismo Universitário, voltada para os estudantes.
Para o Sebrae no Acre, a premiação representa também uma oportunidade de reconhecer quem contribui diariamente para aproximar a sociedade das histórias de quem empreende.
“Nosso desejo nada mais é do que reconhecer o papel de vocês, a importância da imprensa e reconhecer aquilo que vocês fazem, contribuem com o sucesso dos pequenos negócios e com que o Sebrae consiga chegar cada vez mais nesses empreendedores”, destacou o superintendente Marcos Lameira.
Com diferentes abordagens sobre empreendedorismo, sustentabilidade e desenvolvimento local, os trabalhos reconhecidos destacaram personagens e negócios que fazem parte da realidade acreana.
Na categoria Texto, a vencedora foi a jornalista Jhenyfer de Souza, do site G1 Acre, com a produção “Projeto desidrata frutas amazônicas e gera renda para famílias no Acre: ‘Sustentável e regenerativo’”. Na categoria Áudio, a reportagem “Paxiúba Bolos: Tradição, empreendedorismo e união familiar impulsionam negócios no Acre”, de Rita Pontes, da Rádio CBN Amazônia, conquistou o primeiro lugar.
Com o trabalho “Conhecendo a produção do café mais sustentável do Acre”, o jornalista João Cardoso, da TV Gazeta, venceu a categoria Vídeo. Já o primeiro lugar de Fotojornalismo foi para Cleiton Lopes, com o registro “Catraia: Da mata amazônica para o mundo”, divulgado no site Contilnet.
A reportagem “Amor pelo crochê: estudante acreana conquista próprio negócio e garante permanência na universidade”, garantiu ao estudante Felipe Souza, a conquista da categoria especial Jornalismo Universitário, sob orientação da docente Juliana Lofego.
Os vencedores seguem agora para a etapa regional do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Os trabalhos que avançarem disputarão a etapa nacional da premiação.Confira os vencedores da etapa estadual do PSJ:
Categoria Texto