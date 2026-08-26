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Prêmio Sebrae de Jornalismo reconhece profissionais da imprensa acreana

Produções jornalísticas levaram ao público histórias de inovação, sustentabilidade e empreendedorismo no Acre

Por Redação ContilNet
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Prêmio Sebrae de Jornalismo reconhece profissionais da imprensa acreana

Reportagens que deram visibilidade ao empreendedorismo e aos pequenos negócios do Acre foram premiados durante a etapa estadual do 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ). O evento aconteceu nesta terça-feira, 25 de agosto, na sede da instituição, em Rio Branco, reunindo jornalistas e comunicadores do estado.

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A premiação contemplou quatro categorias principais para profissionais da imprensa: Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo. Além da categoria especial de Jornalismo Universitário, voltada para os estudantes.

Para o Sebrae no Acre, a premiação representa também uma oportunidade de reconhecer quem contribui diariamente para aproximar a sociedade das histórias de quem empreende.

“Nosso desejo nada mais é do que reconhecer o papel de vocês, a importância da imprensa e reconhecer aquilo que vocês fazem, contribuem com o sucesso dos pequenos negócios e com que o Sebrae consiga chegar cada vez mais nesses empreendedores”, destacou o superintendente Marcos Lameira.

Com diferentes abordagens sobre empreendedorismo, sustentabilidade e desenvolvimento local, os trabalhos reconhecidos destacaram personagens e negócios que fazem parte da realidade acreana.

Na categoria Texto, a vencedora foi a jornalista Jhenyfer de Souza, do site G1 Acre, com a produção “Projeto desidrata frutas amazônicas e gera renda para famílias no Acre: ‘Sustentável e regenerativo’”. Na categoria Áudio, a reportagem “Paxiúba Bolos: Tradição, empreendedorismo e união familiar impulsionam negócios no Acre”, de Rita Pontes, da Rádio CBN Amazônia, conquistou o primeiro lugar.

Com o trabalho “Conhecendo a produção do café mais sustentável do Acre”, o jornalista João Cardoso, da TV Gazeta, venceu a categoria Vídeo. Já o primeiro lugar de Fotojornalismo foi para Cleiton Lopes, com o registro “Catraia: Da mata amazônica para o mundo”, divulgado no site Contilnet.

A reportagem “Amor pelo crochê: estudante acreana conquista próprio negócio e garante permanência na universidade”, garantiu ao estudante Felipe Souza, a conquista da categoria especial Jornalismo Universitário, sob orientação da docente Juliana Lofego.

Os vencedores seguem agora para a etapa regional do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Os trabalhos que avançarem disputarão a etapa nacional da premiação.Confira os vencedores da etapa estadual do PSJ:

Categoria Texto

1º lugar – Jhenyfer de Souza e Melícia Moura
Trabalho: Projeto desidrata frutas amazônicas e gera renda para famílias no AC: ‘Sustentável e regenerativo’
Veículo: G1 Acre
2º lugar – Maria Fernanda Arival, Luciene Kaxinawá, Marcos Rocha e Daniel Nardin
Trabalho: “Made in Acre”: brincadeira de carnaval para rebater preconceito inspira marca de roupas a partir de Rio Branco
Veículo: Amazônia Vox
3º lugar – Karolini de Oliveira
Trabalho: No Acre, artesã transforma sementes e resíduos da floresta em biojoias e conquista comércio exterior
Veículo: Acre ao Vivo
 
Categoria Áudio
1º lugar – Rita Pontes
Trabalho: PAXIÚBA BOLOS: tradição, empreendedorismo e união familiar impulsionam negócio no Acre
Veículo: Rádio CBN Amazônia
2º lugar – Andreia Nobre e Júnior Souza
Trabalho: Mãos da Floresta: Artesanato indígena do Acre transforma vidas, preserva saberes e gera renda
Veículo: Rádio Difusora Acreana
3º lugar – Celis Fabrícia e Euzébio Araújo
Trabalho: Artesanato acreano representa modelo econômico que gera negócios a partir do uso sustentável de recursos naturais
Veículo: Aldeia FM
 
Categoria Vídeo
1º lugar – João Victor Cardoso
Trabalho: Conhecendo a produção do café mais sustentável do Acre
Veículo: TV GAZETA
2º lugar – Débora Ribeiro, Sidney Torres, Neovan Negreiros e João Pimentel
Trabalho: Hora da virada: o jovem que virou barbeiro e tirou a família da pobreza Veículo: TV Gazeta / Rede Record Link da publicação
3º lugar – Bruna Kéren, Chields Souza e Geovane Martins
Trabalho: O valor escondido no descarte: sucata vira oportunidade de negócio
Veículo: TV NORTE
 
Categoria Fotojornalismo
1º lugar – Cleiton Lopes
Trabalho: Catraia: da mata amazônica para o mundo
Veículo: ContilNet Notícias
2º lugar – Alice Leão e Tácita Muniz
Trabalho: Entre retalhos e sonhos
Veículo: ContilNet Notícias
3º lugar – Ana Paula de Lima (AcreanaLens) e Gina Menezes
Trabalho: No Dia da Consciência Negra, conheça a trajetória da trancista
Veículo: Folha do Acre Link da publicação
 
Categoria Jornalismo Universitário
1º lugar – Felipe Souza
Trabalho: Amor pelo crochê: estudante acreana conquista próprio negócio e garante permanência na universidade
Veículo: A Catraia – UFAC
Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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