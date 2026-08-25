25/08/2026
ContilNet Notícias Logo
25/08/2026
ContilPop
Cidade de 3 mil habitantes paga R$ 900 mil por show de Ana Castela
Filipe Ret fecha acordo e encerra processo por ataques virtuais contra fã
Bianca Andrade desabafa sobre origem na periferia e cobrança profissional
Anitta surge com camisa da Grande Rio e grava samba em meio a rumores
Influenciadora vai ao hospital após tentar tatuar sardas no rosto em casa
Nasce Marina, segunda filha dos ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões
Adam Scott relata bastidores e emoção no casamento de Taylor Swift e Travis Kelce
Ancine concede registro a ‘Dark Horse’, cinebiografia de Jair Bolsonaro
Sheron Menezzes encanta fãs com visual musculoso na academia; veja
Ana Castela receberá R$ 850 mil via emenda do PL após fazer o 22

Acreana entra na disputa pela coroa de Miss Cosmo Brasil 2026

Representante acreana participa de competição que reúne candidatas de diversos estados

Por Sávio Buriti, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Acreana entra na disputa pela coroa de Miss Cosmo Brasil 2026
Representando o Acre, Maria Eduarda agora integra a disputa ao lado de candidatas de diversos estados brasileiros./ Foto: reprodução

A acreana Maria Eduarda Aguiar, atual Miss Cosmo Estadual Acre, já está entre as candidatas que disputam o título de Miss Cosmo Brasil 2026. A apresentação oficial da representante do Acre foi divulgada no último domingo (23) pela organização do concurso nacional.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Nas redes sociais, o perfil oficial do Miss Cosmo Brasil também compartilhou a chegada das candidatas ao ponto de encontro do evento, marcando o início da programação oficial da competição.

LEIA TAMBÉM: Miss Acre escolhe homenagear café robusta com traje típico no Miss Brasil

Representando o Acre, Maria Eduarda agora integra a disputa ao lado de candidatas de diversos estados brasileiros. Nos próximos dias, as participantes deverão cumprir uma série de atividades, avaliações, apresentações e outros compromissos previstos pela organização do concurso.

A grande vencedora do Miss Cosmo Brasil 2026 conquistará o direito de representar o país na etapa internacional do certame, levando a faixa nacional para a competição mundial.

Com a participação de Maria Eduarda Aguiar, o Acre volta a ganhar destaque no cenário dos concursos de beleza. A acreana busca agora avançar na competição e conquistar o título nacional, que garantirá uma vaga para representar o Brasil no Miss Cosmo internacional.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.