Acreana entra na disputa pela coroa de Miss Cosmo Brasil 2026

Representante acreana participa de competição que reúne candidatas de diversos estados

Representando o Acre, Maria Eduarda agora integra a disputa ao lado de candidatas de diversos estados brasileiros./ Foto: reprodução

A acreana Maria Eduarda Aguiar, atual Miss Cosmo Estadual Acre, já está entre as candidatas que disputam o título de Miss Cosmo Brasil 2026. A apresentação oficial da representante do Acre foi divulgada no último domingo (23) pela organização do concurso nacional.

Nas redes sociais, o perfil oficial do Miss Cosmo Brasil também compartilhou a chegada das candidatas ao ponto de encontro do evento, marcando o início da programação oficial da competição.

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Representando o Acre, Maria Eduarda agora integra a disputa ao lado de candidatas de diversos estados brasileiros. Nos próximos dias, as participantes deverão cumprir uma série de atividades, avaliações, apresentações e outros compromissos previstos pela organização do concurso.

A grande vencedora do Miss Cosmo Brasil 2026 conquistará o direito de representar o país na etapa internacional do certame, levando a faixa nacional para a competição mundial.

Com a participação de Maria Eduarda Aguiar, o Acre volta a ganhar destaque no cenário dos concursos de beleza. A acreana busca agora avançar na competição e conquistar o título nacional, que garantirá uma vaga para representar o Brasil no Miss Cosmo internacional.