Miss Brasil 2026 perde o título após descumprimento contratual

Lara Marina ficou em terceiro lugar no Miss Supranational 2026 • Reprodução | Miss Supranational

Uma decisão inédita movimentou o universo dos concursos de beleza no país nesta terça-feira (25/8). A capixaba Lara Marina teve o título de Miss Brasil Supranational 2026 oficialmente destituído pelo Concurso Nacional de Beleza (CNB), organização responsável pela franquia no território brasileiro. A perda da coroa ocorre pouco tempo após a modelo alcançar a terceira colocação na etapa internacional da competição, realizada na Polônia.

Com a destituição, a faixa e a coroa nacional serão repassadas à catarinense Camilly Ceccon, representante de Costa Verde e Mar, que foi a vice-campeã da edição brasileira.

Nota Oficial: O CNB informou em comunicado que a destituição ocorreu em razão do descumprimento de obrigações contratuais incompatíveis com a manutenção do título, mantendo sigilo sobre detalhes específicos.

Trajetória no internacional, apoio de conterrânea e posicionamento oficial

A passagem de Lara Marina pelos palcos internacionais marcou a busca do Brasil por um feito histórico no concurso. De acordo com os fatos apurados e divulgados pela rádio e portal Itatiaia, a capixaba disputava o chamado back-to-back — vitória consecutiva do mesmo país —, já que a atual detentora do título mundial, Eduarda Braum, também é brasileira e natural do município de Afonso Cláudio (ES).

Conforme a reconstituição dos eventos e as informações trazidas na cobertura da Itatiaia, os pontos centrais da mudança de título organizam-se da seguinte forma:

Desempenho no Mundial: A matéria da Itatiaia destaca que Lara Marina ficou no terceiro lugar do Miss Supranational 2026 na Polônia, em edição vencida pela filipina Katrina Llegado;

Apoio da Conterrânea: Segundo divulgado pela Itatiaia , a ex-miss Eduarda Braum manifestou público orgulho pela trajetória da capixaba, desejando força diante do encerramento do ciclo;

Aviso da Organização: As informações da Itatiaia apontam que o CNB reforçou seu compromisso com a imparcialidade dos regulamentos e confirmou a coroação de Camilly Ceccon nos próximos dias;

Pronunciamento Futuro: Conforme registrado pela Itatiaia, o diretor do Miss Espírito Santo, Charles Souza, afirmou que Lara Marina deverá se pronunciar oficialmente em breve sobre a decisão.

Camilly Ceccon assumirá imediatamente a agenda de compromissos sociais e representações institucionais como a nova Miss Brasil Supranational 2026.

FAQ

Quem é a nova Miss Brasil Supranational 2026 após a destituição?

Segundo apuração da Itatiaia, a catarinense Camilly Ceccon, que ficou em segundo lugar representando Costa Verde e Mar, assume o título oficial.

Qual posição Lara Marina alcançou no concurso mundial de miss?

Conforme divulgado pela Itatiaia, Lara Marina conquistou a terceira colocação no Miss Supranational 2026 disputado na Polônia.

Por que Lara Marina teve o título de Miss Brasil destituído?

De acordo com os dados citados pela Itatiaia, o Concurso Nacional de Beleza informou que a destituição ocorreu por descumprimento de obrigações contratuais.

Acompanhe as atualizações sobre a cerimônia de coroação da nova Miss Brasil, confira as entrevistas com as representantes da beleza nacional e veja os bastidores dos grandes concursos de moda. Fique por dentro de todas as notícias sobre entretenimento, famosos, cultura e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Itatiaia