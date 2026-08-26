Hytalo Santos terá que pagar R$ 60 mil a ex-seguranças por assédio

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O influenciador digital Hytalo Santos sofreu uma derrota na Justiça do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 13ª Região condenou o criador de conteúdo a pagar o montante de R$ 60 mil em indenizações por danos morais a dois profissionais que atuaram em sua equipe pessoal de segurança. A decisão judicial também responsabilizou solidariamente o marido do influenciador, Israel Vicente, e as empresas ligadas ao grupo.

A sentença reconheceu a prática de assédio moral decorrente do submetimento dos trabalhadores a condições degradantes de trabalho e, em um dos casos, configurou a ocorrência de assédio sexual exercido diretamente pelo influenciador.

Sigilo Processual: A ação tramita em segredo de justiça na esfera trabalhista, prevendo a fixação de R$ 30 mil em indenização por danos morais para cada um dos ex-seguranças afetados.

Relatos de abusos, condições insalubres, direitos trabalhistas e posicionamento da defesa

O processo detalha condutas vexatórias e ambientes de trabalho abusivos relatados pelos ex-funcionários. De acordo com os autos e as informações apuradas e divulgadas pelo portal de notícias Metrópoles, testemunhas oculares confirmaram episódios de toques físicos indesejados, restrição ao uso de instalações sanitárias da residência e vigilância excessiva.

Conforme a análise dos documentos e os detalhes apresentados na cobertura do Metrópoles, os pontos centrais da condenação organizam-se da seguinte forma:

Identificação do Assédio: A apuração do Metrópoles indica relatos de apalpamentos indesejados, xingamentos, trânsito do influenciador em trajes íntimos perante a equipe e constrangimentos durante viagens;

Instalações Insalubres: Segundo divulgado pelo Metrópoles , os profissionais eram forçados a utilizar um banheiro externo em condições deploráveis de higiene e passavam por fiscalização por câmeras em locais de troca de roupa;

Vínculo Empregatício: As informações trazidas pelo Metrópoles mostram que a Justiça declarou nulas as escalas informais de 24×72 horas, ordenando o registro em carteira e o pagamento retroativo de FGTS, horas extras, aviso prévio, férias e adicional noturno;

Posicionamento da Defesa: Conforme registrado pelo Metrópoles, o advogado Julio Camargos afirmou que as decisões são de primeiro grau e sem trânsito em julgado, rebatendo as acusações e confirmando o protocolo das medidas recursais cabíveis.

Hytalo Santos e o marido permanecem sob prisão preventiva desde o segundo semestre do ano passado, respondendo paralelamente a apurações no âmbito do Ministério Público.

FAQ

Qual o valor da indenização que Hytalo Santos terá de pagar aos ex-seguranças?

Segundo apuração do Metrópoles, o TRT da 13ª Região fixou o pagamento de R$ 30 mil para cada ex-segurança, totalizando R$ 60 mil em indenizações por danos morais.

Quais foram as irregularidades reconhecidas pela Justiça do Trabalho?

Conforme divulgado pelo Metrópoles, a decisão reconheceu a ocorrência de assédio moral, assédio sexual, submissão a ambiente degradante e ausência de registro formal de trabalho.

O que alegou a defesa de Hytalo Santos sobre a condenação?

De acordo com os dados citados pelo Metrópoles, a defesa argumentou que a sentença é de primeira instância, que os fatos serão desconstruídos nos recursos e que existem decisões anteriores julgadas improcedentes.

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Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles