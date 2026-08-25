“Estamos trabalhando para vencer no 1º turno”, diz estrategista de Mailza

Grupo segue com planejamento e estrutura técnica preparados para um eventual segundo turno

"A campanha, ela entende que tem várias fases e nós estamos trabalhando para vencer no primeiro turno", diz o estrategista. — Foto: Reprodução

O estrategista político da campanha da governadora Mailza Assis, Paulo Moura, disse em coletiva de imprensa, nesta terça-feira (25), que o grupo se prepara para vencer no primeiro turno das Eleições 2026.

O especialista afirmou também que, apesar de estar otimista sobre o primeiro turno, o grupo segue com planejamento e estrutura técnica preparados para um eventual segundo turno.

“A campanha, ela entende que tem várias fases e nós estamos trabalhando para vencer no primeiro turno. Mas nós estamos preparados para vencer no segundo turno também. Então assim, com muita humildade, com muito respeito aos adversários, pé no chão, a gente vai trabalhar para dar o nosso melhor”, concluiu.

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