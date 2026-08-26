O médico declarou apoio ao vereador Samir Bestene (PP), filho do ex-deputado e atual secretário de Saúde, José Bestene

Samir ao lado de Jenilson/Foto: Reprodução

Fora da disputa eleitoral deste ano, o ex-deputado estadual Jenilson Leite já definiu de que lado estará na eleição para a Assembleia Legislativa do Acre. O médico declarou apoio ao vereador Samir Bestene (PP), filho do ex-deputado e atual secretário de Saúde, José Bestene.

O movimento chama atenção pelo histórico político de Jenilson. Durante anos, ele foi uma das principais lideranças do campo progressista no Acre e acumulou mandatos na Assembleia Legislativa, sempre com votações expressivas.

Em 2022, rompeu com o PT e com o ex-senador Jorge Viana e deixou a Frente Popular, grupo que comandou o Acre por duas décadas. Naquele ano, disputou o Senado de forma independente e terminou em terceiro lugar, com mais de 65 mil votos.

Em 2024, concorreu à Prefeitura de Rio Branco e recebeu mais de 6 mil votos.

Jenilson estava filiado ao PSB, mas deixou a legenda neste ano depois que o partido lançou o médico Thor Dantas como candidato ao governo do Acre. Desde então, não havia anunciado uma nova filiação nem confirmado participação direta na disputa eleitoral.

Agora, mesmo fora das urnas, o ex-deputado volta ao processo eleitoral ao escolher um nome para apoiar.

Samir agradeceu publicamente o gesto e destacou a trajetória do ex-deputado.

“Um apoio que fortalece nossa caminhada! Recebo com muita alegria o apoio do Jenilson, médico, ex-deputado estadual e uma liderança com importantes serviços prestados ao nosso Acre. Seguimos somando forças, unindo experiência e compromisso para trabalhar cada vez mais pela nossa gente”, afirmou.

Um apoio que chama atenção

O apoio coloca Jenilson ao lado de um grupo político historicamente identificado com a direita acreana. A família Bestene mantém longa trajetória na política local e, ao longo dos anos, esteve associada a diferentes projetos desse campo.

A aproximação também ocorre depois de uma sequência de movimentos que afastaram Jenilson da esquerda tradicional. O rompimento com o PT em 2022, a candidatura independente ao Senado, a saída da Frente Popular e, mais recentemente, a saída do PSB formam uma trajetória de distanciamento do grupo político no qual o ex-deputado construiu sua carreira.

Por isso, o apoio a Samir tem um peso que ultrapassa a eleição para a Aleac.

Jenilson no Progressistas?

É cedo para cravar uma filiação, mas a movimentação abre uma pergunta no cenário político acreano: Jenilson pode ser o próximo nome a desembarcar no Progressistas?

O apoio a Samir, por si só, não confirma qualquer negociação partidária. Mas é mais um sinal de que Jenilson está construindo novos caminhos depois de romper com o campo progressista que marcou sua trajetória.

A resposta sobre seu futuro político, portanto, pode estar menos na eleição deste ano e mais no que acontecerá depois dela.