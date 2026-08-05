Noites têm sido tranquilas, segundo a Sejusp. — Foto: ContilNet

A Expoacre 2026 já recebeu 153 mil visitantes nos quatro primeiros dias de programação, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O levantamento mostra que, apesar do grande fluxo de pessoas, o evento transcorreu com poucas ocorrências policiais e redução nos registros relacionados à embriaguez ao volante ao longo das noites.

A primeira noite reuniu cerca de 40 mil pessoas, seguida por 43 mil na segunda, 36 mil na terceira e 34 mil na quarta, totalizando 153 mil visitantes.

Na área de trânsito, foram registrados cinco sinistros na abertura, além de 25 autuações por embriaguez e uma condução por dirigir sob efeito de álcool. Na segunda noite, houve um acidente sem vítimas, 17 autuações e duas conduções. Na terceira, foram contabilizados dois acidentes com vítimas não fatais, nove autuações e uma condução. Já na quarta noite, ocorreram quatro sinistros de trânsito — três sem vítimas e um com vítima não fatal —, além de apenas uma autuação por embriaguez e uma condução à delegacia.

A Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência na primeira noite, dois na segunda, quatro procedimentos na terceira e nenhuma ocorrência na quarta.

Já a Polícia Militar realizou uma condução à delegacia e cumpriu um mandado de prisão na abertura. Na segunda noite, não houve alterações operacionais. Na terceira, a corporação apreendeu uma arma branca, registrou duas ocorrências por posse de drogas para consumo e cumpriu um mandado de prisão. Na quarta noite, a PM informou que não houve registros de ocorrências.