05/08/2026
ContilNet Notícias Logo
05/08/2026
ContilPop
Tirullipa terá que indenizar mulheres por “brincadeira” na Farofa da Gkay
Perez Hilton preocupa fãs durante transmissão e é levado ao hospital
Noiva de Oruam chama atenção com corpo diferente; veja repercussão
Giovanna Grigio volta às novelas em “Por Você”; veja bastidores
“Cansado de ser odiado”, diz Wagner Moura ao desabafar sobre política
Grande Otelo 2026 premia 2 filmes na categoria principal; veja vencedores
Neta de Carlos Alberto de Nóbrega comemora fim do tratamento contra câncer
Thais Carla planeja cirurgias reparadoras pós-100 kg; veja cuidados
Edson Gomes evolui bem e deve deixar a semi-UTI nesta terça (4/8)
Bianca Andrade é criticada por fala sobre mãe do 2º filho de Fred

Mais de 150 mil pessoas passaram pela Expoacre em quatro dias de feira

Balanço da Segurança Pública aponta público de 153 mil visitantes

Por Anne Nascimento, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Mais de 150 mil pessoas passaram pela Expoacre em quatro dias de feira
Noites têm sido tranquilas, segundo a Sejusp. — Foto: ContilNet

A Expoacre 2026 já recebeu 153 mil visitantes nos quatro primeiros dias de programação, segundo balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). O levantamento mostra que, apesar do grande fluxo de pessoas, o evento transcorreu com poucas ocorrências policiais e redução nos registros relacionados à embriaguez ao volante ao longo das noites.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A primeira noite reuniu cerca de 40 mil pessoas, seguida por 43 mil na segunda, 36 mil na terceira e 34 mil na quarta, totalizando 153 mil visitantes.

Na área de trânsito, foram registrados cinco sinistros na abertura, além de 25 autuações por embriaguez e uma condução por dirigir sob efeito de álcool. Na segunda noite, houve um acidente sem vítimas, 17 autuações e duas conduções. Na terceira, foram contabilizados dois acidentes com vítimas não fatais, nove autuações e uma condução. Já na quarta noite, ocorreram quatro sinistros de trânsito — três sem vítimas e um com vítima não fatal —, além de apenas uma autuação por embriaguez e uma condução à delegacia.

A Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência na primeira noite, dois na segunda, quatro procedimentos na terceira e nenhuma ocorrência na quarta.

Já a Polícia Militar realizou uma condução à delegacia e cumpriu um mandado de prisão na abertura. Na segunda noite, não houve alterações operacionais. Na terceira, a corporação apreendeu uma arma branca, registrou duas ocorrências por posse de drogas para consumo e cumpriu um mandado de prisão. Na quarta noite, a PM informou que não houve registros de ocorrências.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.