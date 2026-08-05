Safadão é a atração principal da quinta noite da Expoacre

A principal atração da quarta noite da Expoacre 2026, o cantor Wesley Safadão, usou as redes sociais para convidar a população para seu show na noite desta quarta-feira (5).

A apresentação faz parte da programação da maior feira de negócios e entretenimento do Acre, realizada no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

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No Instagram, Safadão apareceu logo após acordar e fez o convite para a população com a legenda “Rio Branco, AC hoje”.

A apresentação desta noite deve reunir milhares de pessoas na Arena de Shows do Parque de Exposições.

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