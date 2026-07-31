Mais de de 6 mil acreanos recebem restituição do IR nesta sexta

Além do Acre, o pagamento contempla os estados do Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima,

Valores serão depositados no dia 31 de julho/Foto: reprodução

A Receita Federal realizou nesta sexta-feira (31) o pagamento do terceiro lote da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026 para contribuintes do Acre. Ao todo, 6.154 pessoas receberam os valores, que somam R$ 10.942.670,09.

O dinheiro foi depositado diretamente na conta bancária ou na chave Pix informada pelo contribuinte no momento da entrega da declaração. Segundo a Receita, é importante que a chave Pix cadastrada esteja vinculada a uma conta bancária em nome do titular da declaração para que o crédito seja realizado corretamente.

O órgão informou que muitos pagamentos deixam de ser concluídos porque alguns contribuintes informam o CPF como chave Pix, mas não possuem uma conta associada a essa chave. Nesses casos, a restituição não é creditada até que a situação seja regularizada.

Além do Acre, o pagamento contempla os estados do Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, que integram a mesma região fiscal. Juntos, mais de 123 mil contribuintes receberam cerca de R$ 223,1 milhões em restituições.

De acordo com a Receita Federal, este é o último lote destinado às declarações processadas sem qualquer pendência. A partir de agora, permanecem aguardando pagamento apenas os contribuintes que tiveram a declaração retida em malha fina ou que precisam corrigir informações apresentadas ao Fisco.

Quem ainda não recebeu a restituição pode consultar a situação da declaração pelos canais oficiais da Receita Federal e verificar se existe alguma pendência que impeça a liberação do pagamento.