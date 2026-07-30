Gabriel Medina e Isabella Arantes se casam 20 dias após noivado

Medina e Isabella oficializam a união/Foto: Reprodução

O surfista Gabriel Medina e a influenciadora Isabella Arantes se casaram nesta quinta-feira (30), apenas 20 dias depois de anunciarem o noivado. A cerimônia intimista foi realizada na Praia de Paúba, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo.

A celebração reuniu familiares e amigos próximos do casal na Capela Mira Casa, espaço conhecido pela arquitetura em estilo barroco e pela proximidade com a natureza. A cerimônia foi conduzida pelo pastor André Fernandes.

Para subir ao altar, Isabella escolheu um vestido romântico com corpete estruturado, decote reto e saia ampla. A produção contou ainda com mangas removíveis, cauda longa e um véu no estilo mantilha, acompanhado por um buquê de orquídeas brancas e folhagens.

Em declaração divulgada após a cerimônia, a influenciadora celebrou o início da nova fase ao lado do tricampeão mundial de surfe.

“Eu e o Gabriel tivemos um verdadeiro encontro de almas e somos muito felizes por estarmos celebrando esse amor cercados pelas pessoas que mais amamos”, afirmou Isabella.

O pedido de casamento ocorreu em 10 de julho, durante uma viagem do casal a Lisboa, em Portugal. Apesar do curto intervalo, os preparativos foram concluídos em aproximadamente duas semanas.

Gabriel Medina, de 32 anos, e Isabella Arantes, de 29, assumiram publicamente o relacionamento em 2025. Este é o segundo casamento do surfista, que foi casado anteriormente com a modelo Yasmin Brunet.