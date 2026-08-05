05/08/2026
ContilNet Notícias Logo
05/08/2026
ContilPop
Tirullipa terá que indenizar mulheres por “brincadeira” na Farofa da Gkay
Perez Hilton preocupa fãs durante transmissão e é levado ao hospital
Noiva de Oruam chama atenção com corpo diferente; veja repercussão
Giovanna Grigio volta às novelas em “Por Você”; veja bastidores
“Cansado de ser odiado”, diz Wagner Moura ao desabafar sobre política
Grande Otelo 2026 premia 2 filmes na categoria principal; veja vencedores
Neta de Carlos Alberto de Nóbrega comemora fim do tratamento contra câncer
Thais Carla planeja cirurgias reparadoras pós-100 kg; veja cuidados
Edson Gomes evolui bem e deve deixar a semi-UTI nesta terça (4/8)
Bianca Andrade é criticada por fala sobre mãe do 2º filho de Fred

TJAC cria programa para acolher servidores com foco na saúde mental

Programa MOVA prevê acompanhamento psicossocial

Por Anne Nascimento, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Acre registrou mais de 1 mil afastamentos do trabalho por incapacidade temporária
Proposta busca corrigir a ausência de um procedimento padronizado. — Foto: Adobe Stock

Servidores do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) que precisarem ser remanejados de unidade passarão a contar com um processo estruturado de acolhimento, avaliação e acompanhamento. O Tribunal instituiu o Programa de Movimentação, Orientação, Acolhimento e Acompanhamento de Servidores (MOVA), que cria um fluxo padronizado para a realocação funcional, com foco na saúde mental, nas competências profissionais e na transparência das decisões administrativas. As informações foram divulgadas na edição desta quarta-feira (5) do Diário da Justiça.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A resolução que institui o programa foi aprovada por unanimidade pelo Conselho da Justiça Estadual durante julgamento virtual realizado em 30 de julho e publicada nesta quarta-feira (5) no Diário da Justiça Eletrônico.

O MOVA será coordenado pela Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEP) e atenderá servidores efetivos colocados à disposição da administração para definição de uma nova lotação. A proposta busca corrigir a ausência de um procedimento padronizado para esses casos, situação que, segundo o Tribunal, poderia resultar na transferência de servidores para unidades incompatíveis com suas habilidades ou até com suas condições de saúde.

LEIA TAMBÉM: TCU envia à Justiça Eleitoral lista de gestores com contas rejeitadas

Pelas novas regras, os pedidos de movimentação deverão ser formalizados pelos gestores por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), acompanhados de justificativa fundamentada. Antes da definição da nova lotação, o servidor passará por etapas que incluem acolhimento, acompanhamento psicossocial, avaliação do perfil funcional e monitoramento do período de adaptação na nova unidade.

Entre os objetivos do programa estão garantir atendimento humanizado aos servidores, oferecer suporte à saúde, compatibilizar competências profissionais com as necessidades do Judiciário e tornar mais transparente o processo de movimentação funcional.

A Resolução nº 122 também estabelece que a Secretaria de Gestão de Pessoas ficará responsável por coordenar o programa, elaborar relatórios periódicos e acompanhar os resultados das realocações, enquanto os casos omissos serão decididos pela Presidência do Tribunal.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.