A expectativa para o show de Ana Castela na Expoacre 2026 só aumenta. O ônibus da equipe da cantora já chegou a Rio Branco e foi visto circulando pelas ruas da capital, conforme mostram vídeos compartilhados nas redes sociais.
As imagens registram a chegada da estrutura da artista à cidade, aumentando a ansiedade dos fãs que aguardam a apresentação.
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Ana Castela sobe ao palco principal da Expoacre nesta quinta-feira (6), em um dos shows mais aguardados da programação da feira. A expectativa é de que milhares de pessoas acompanhem a apresentação da cantora, conhecida por sucessos que misturam sertanejo e agronejo.
VÍDEO: