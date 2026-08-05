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Ônibus de Ana Castela já circula por Rio Branco antes de show na Expoacre

Ana Castela sobe ao palco principal da Expoacre nesta quinta-feira (6)

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Rio Branco recebe Ana Castela em 2026; saiba o que já foi divulgado
Ana Castela sobe ao palco principal da Expoacre nesta quinta-feira (6)/ Foto: Reprodução

A expectativa para o show de Ana Castela na Expoacre 2026 só aumenta. O ônibus da equipe da cantora já chegou a Rio Branco e foi visto circulando pelas ruas da capital, conforme mostram vídeos compartilhados nas redes sociais.

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As imagens registram a chegada da estrutura da artista à cidade, aumentando a ansiedade dos fãs que aguardam a apresentação.

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Ana Castela sobe ao palco principal da Expoacre nesta quinta-feira (6), em um dos shows mais aguardados da programação da feira. A expectativa é de que milhares de pessoas acompanhem a apresentação da cantora, conhecida por sucessos que misturam sertanejo e agronejo.

VÍDEO:

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