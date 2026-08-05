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Fluminense x Vasco da Gama onde assistir: horário e informações do jogo

Partida válida por Copa do Brasil acontece nesta quarta-feira (05/08); confira transmissão e principais informações

Por ContilNet Esportes
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Fluminense x Vasco da Gama onde assistir
Fluminense x Vasco da Gama — Copa do Brasil, em 05/08/2026 às 21h30.

Copa do Brasil terá o duelo entre Fluminense e Vasco da Gama nesta quarta-feira (05/08). O início está previsto para 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em Rio de Janeiro, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.

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Com objetivos importantes em jogo, os dois lados devem tratar o confronto com atenção especial. O desempenho no meio-campo e o aproveitamento das oportunidades ofensivas aparecem como fatores relevantes.

Onde assistir Fluminense x Vasco da Gama ao vivo

O jogo entre Fluminense e Vasco da Gama terá transmissão por Globo e do SporTV (TV), do Premiere (pay-per-view), da Amazon Prime Vídeo (streaming) e da ge TV (Youtube). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Fluminense x Vasco da Gama
  • Campeonato: Copa do Brasil
  • Data: 05/08/2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro
  • Transmissão: Globo e do SporTV (TV), do Premiere (pay-per-view), da Amazon Prime Vídeo (streaming) e da ge TV (Youtube)
  • Fase: Oitavas de final

A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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