Grêmio x Mirassol onde assistir: horário e informações do jogo

Equipes se enfrentam por Copa do Brasil; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Grêmio x Mirassol — Copa do Brasil, em 05/08/2026 às 19h30.

Copa do Brasil terá o duelo entre Grêmio e Mirassol nesta quarta-feira (05/08). O início está previsto para 19h30, no Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.

A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir Grêmio x Mirassol ao vivo

Amazon Prime Video (streaming) exibe a partida entre Grêmio e Mirassol. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

Jogo: Grêmio x Mirassol

Grêmio x Mirassol Campeonato: Copa do Brasil

Copa do Brasil Data: 05/08/2026

05/08/2026 Horário: 19h30 (de Brasilia)

19h30 (de Brasilia) Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

Arena do Grêmio, Porto Alegre Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)

Amazon Prime Video (streaming) Fase: Oitavas de final

Com todos esses elementos, Grêmio x Mirassol reúne ingredientes para um jogo importante em Copa do Brasil. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.