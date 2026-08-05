Grêmio x Mirassol onde assistir: horário e informações do jogo

Copa do Brasil terá o duelo entre Grêmio e Mirassol nesta quarta-feira (05/08). O início está previsto para 19h30, no Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.
A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.
Onde assistir Grêmio x Mirassol ao vivo
Amazon Prime Video (streaming) exibe a partida entre Grêmio e Mirassol. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Grêmio x Mirassol
- Campeonato: Copa do Brasil
- Data: 05/08/2026
- Horário: 19h30 (de Brasilia)
- Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
- Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)
- Fase: Oitavas de final
Com todos esses elementos, Grêmio x Mirassol reúne ingredientes para um jogo importante em Copa do Brasil. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.