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Grêmio x Mirassol onde assistir: horário e informações do jogo

Equipes se enfrentam por Copa do Brasil; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Por ContilNet Esportes
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Grêmio x Mirassol onde assistir
Grêmio x Mirassol — Copa do Brasil, em 05/08/2026 às 19h30.

Copa do Brasil terá o duelo entre Grêmio e Mirassol nesta quarta-feira (05/08). O início está previsto para 19h30, no Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e a partida desperta atenção dos torcedores das duas equipes.

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A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir Grêmio x Mirassol ao vivo

Amazon Prime Video (streaming) exibe a partida entre Grêmio e Mirassol. O acesso pode exigir assinatura, cadastro ou disponibilidade regional.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Grêmio x Mirassol
  • Campeonato: Copa do Brasil
  • Data: 05/08/2026
  • Horário: 19h30 (de Brasilia)
  • Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
  • Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)
  • Fase: Oitavas de final

Com todos esses elementos, Grêmio x Mirassol reúne ingredientes para um jogo importante em Copa do Brasil. Novas informações podem ser divulgadas até a bola rolar.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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