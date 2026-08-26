Jornalista do ContilNet vence categoria no Prêmio Sebrae de Jornalismo

Na categoria Texto, a repórter do ContilNet Maria Fernanda Arival conquistou o 2º lugar. — Foto: Reprodução

A jornalista Maria Fernanda Arival, repórter do ContilNet, conquistou o 2º lugar na categoria Texto do 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo, com uma reportagem produzida em parceria com outros profissionais e publicada pelo site Amazônia Vox. O resultado coloca novamente profissionais ligados ao ContilNet entre os destaques da premiação.

O trabalho reconhecido foi “Made in Acre”: brincadeira de carnaval para rebater preconceito inspira marca de roupas a partir de Rio Branco, que conta a história de duas mulheres e de uma iniciativa que transformou uma brincadeira de Carnaval em inspiração para a criação de uma marca de roupas.

A produção foi realizada por Maria Fernanda em parceria com Luciene Kaxinawá, Marcos Rocha e Daniel Nardin. A jornalista foi responsável pela produção do texto, enquanto a revisão e edição ficaram a cargo de Luciene e Daniel. A parte audiovisual foi produzida por Marcos Rocha, com participação de Maria Fernanda.

Apesar de o trabalho não ter sido publicado no ContilNet, Maria Fernanda destacou a importância do reconhecimento e também agradeceu aos colegas do portal, onde atua como repórter.

“Ganhar o segundo lugar no 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo foi um reconhecimento que eu não esperava, mas que recebi com muita gratidão e alegria.”

A jornalista também ressaltou o desafio de produzir conteúdos sobre empreendedorismo e dar visibilidade a histórias de pessoas que buscam transformar suas realidades.

“Falar sobre empreendedorismo é sempre um desafio, pois contamos histórias de coragem e superação, nesse caso, de duas mulheres que levam o nome do Acre pro mundo.”

ContilNet também se destaca no Fotojornalismo

Além da premiação de Maria Fernanda, o ContilNet garantiu as duas primeiras colocações na categoria Fotojornalismo. O fotógrafo Cleiton Lopes conquistou o 1º lugar com o trabalho “Catraia: da mata amazônica para o mundo”, produzido para o portal.

Já Alice Leão e Tácita Muniz ficaram com o 2º lugar com “Entre retalhos e sonhos”, também publicado pelo ContilNet. Com isso, o portal teve dois trabalhos no topo do pódio do Fotojornalismo, além da repórter Maria Fernanda entre os vencedores da categoria Texto.

Em manifestação após o resultado, Maria Fernanda agradeceu ao Sebrae pelo reconhecimento e aos colegas de redação pelo apoio no trabalho diário. “Ainda que o texto não tenha sido veiculado no ContilNet, que é minha casa, eu agradeço também aos meus colegas e amigos de redação que me ensinam e me dão suporte todos os dias.”

LEIA A MATÉRIA DE MARIA FERNANDA ARIVAL CLICANDO AQUI.