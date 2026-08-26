26/08/2026
ContilNet Notícias Logo
26/08/2026
ContilPop
Miss Brasil 2026 perde o título após descumprimento contratual
Gloria Groove e Pabllo Vittar deixam de seguir Ana Castela
Ex-apresentadora de TV assume ter assassinado a própria mãe a facadas
Confira as previsões do horóscopo para esta quarta-feira
Deolane Bezerra perde processo de R$ 100 mil contra ex-sócio
Hytalo Santos terá que pagar R$ 60 mil a ex-seguranças por assédio
Quem é Evaldo Macarrão, ator apontado como agressor por ex-parceira
Acreana entra na disputa pela coroa de Miss Cosmo Brasil 2026
Morre Dolly Parton, aos 80 anos, ícone do country
Cidade de 3 mil habitantes paga R$ 900 mil por show de Ana Castela

Jornalista do ContilNet vence categoria no Prêmio Sebrae de Jornalismo

Maria Fernanda Arival ficou em segundo lugar na categoria Texto

Por Anne Nascimento, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Jornalista do ContilNet vence categoria no Prêmio Sebrae de Jornalismo
Na categoria Texto, a repórter do ContilNet Maria Fernanda Arival conquistou o 2º lugar. — Foto: Reprodução

A jornalista Maria Fernanda Arival, repórter do ContilNet, conquistou o 2º lugar na categoria Texto do 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo, com uma reportagem produzida em parceria com outros profissionais e publicada pelo site Amazônia Vox. O resultado coloca novamente profissionais ligados ao ContilNet entre os destaques da premiação.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O trabalho reconhecido foi “Made in Acre”: brincadeira de carnaval para rebater preconceito inspira marca de roupas a partir de Rio Branco, que conta a história de duas mulheres e de uma iniciativa que transformou uma brincadeira de Carnaval em inspiração para a criação de uma marca de roupas.

A produção foi realizada por Maria Fernanda em parceria com Luciene Kaxinawá, Marcos Rocha e Daniel Nardin. A jornalista foi responsável pela produção do texto, enquanto a revisão e edição ficaram a cargo de Luciene e Daniel. A parte audiovisual foi produzida por Marcos Rocha, com participação de Maria Fernanda.

Apesar de o trabalho não ter sido publicado no ContilNet, Maria Fernanda destacou a importância do reconhecimento e também agradeceu aos colegas do portal, onde atua como repórter.

“Ganhar o segundo lugar no 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo foi um reconhecimento que eu não esperava, mas que recebi com muita gratidão e alegria.”

A jornalista também ressaltou o desafio de produzir conteúdos sobre empreendedorismo e dar visibilidade a histórias de pessoas que buscam transformar suas realidades.

“Falar sobre empreendedorismo é sempre um desafio, pois contamos histórias de coragem e superação, nesse caso, de duas mulheres que levam o nome do Acre pro mundo.”

ContilNet também se destaca no Fotojornalismo

Além da premiação de Maria Fernanda, o ContilNet garantiu as duas primeiras colocações na categoria Fotojornalismo. O fotógrafo Cleiton Lopes conquistou o 1º lugar com o trabalho “Catraia: da mata amazônica para o mundo”, produzido para o portal.

Já Alice Leão e Tácita Muniz ficaram com o 2º lugar com “Entre retalhos e sonhos”, também publicado pelo ContilNet. Com isso, o portal teve dois trabalhos no topo do pódio do Fotojornalismo, além da repórter Maria Fernanda entre os vencedores da categoria Texto.

Em manifestação após o resultado, Maria Fernanda agradeceu ao Sebrae pelo reconhecimento e aos colegas de redação pelo apoio no trabalho diário. “Ainda que o texto não tenha sido veiculado no ContilNet, que é minha casa, eu agradeço também aos meus colegas e amigos de redação que me ensinam e me dão suporte todos os dias.”

LEIA A MATÉRIA DE MARIA FERNANDA ARIVAL CLICANDO AQUI.

 

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.