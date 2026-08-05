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Em show no Piauí, Safadão fala sobre música nova e manda recado aos acreanos

Safadão publicou o vídeo no Instagram

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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Em show no Piauí, Safadão fala sobre música nova e manda recado aos acreanos

O cantor Wesley Safadão agitou os preparativos para a sua apresentação nesta quarta-feira (5) na Expoacre, em Rio Branco, ao enviar um recado para os fãs acreanos pelas redes sociais.

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O artista, que é um dos nomes mais aguardados da programação da Expoacre 2026, mandou um recado ao público acreano.

“Alô, galera de Rio Branco. Eu tô aqui na cidade de Amarantes, no Piauí. A música nova do Safadão é ‘Displicente’, será que dá pra gente gravar hoje aí com vocês?”, disse.

A apresentação de Wesley Safadão acontece no palco da Arena de Show do Parque de Exposições Wildy Viana. O show faz parte da agenda de grandes atrações nacionais do maior evento de agronegócio e entretenimento do estado, atraindo milhares de fãs.

VÍDEO:

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