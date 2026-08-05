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MP cobra plano de expansão em ações de prevenção ao HIV no Acre

MPAC concedeu prazo de 15 dias para que a Sesacre apresente novas informações

Por Juan Vinícius, ContilNet
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MPAC concedeu prazo de 15 dias para que a Sesacre apresente novas informações/Foto: reprodução

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) decidiu manter o acompanhamento das ações desenvolvidas pelo governo estadual para ampliar a prevenção ao HIV e melhorar o acesso aos serviços de diagnóstico, tratamento e profilaxias. O relatório circunstanciado foi publicado na edição desta quarta-feira (5) do Diário Eletrônico da instituição.

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A investigação analisa a oferta da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), da Profilaxia Pós-Exposição (PEP), o tratamento destinado às pessoas que vivem com HIV e as campanhas de conscientização desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Após solicitar informações ao órgão, o MP recebeu um relatório técnico que confirmou a oferta dos medicamentos e a realização de capacitações para profissionais da saúde desde 2021.

Apesar dos avanços apontados pela Secretaria, o Ministério Público identificou falhas na política pública. Entre elas, estão a ausência de metas para ampliar a cobertura da PrEP e da PEP, a falta de indicadores sobre o acesso da população aos serviços, a inexistência de dados detalhados por município e dificuldades para implantar a dispensação dos medicamentos em algumas cidades devido à escassez de farmacêuticos.

O relatório também aponta que as campanhas de prevenção ainda ocorrem, em sua maioria, apenas durante datas específicas, como Julho Amarelo, Outubro Verde e Dezembro Vermelho. Para o MP, é necessário ampliar a divulgação permanente sobre prevenção combinada e da estratégia “Indetectável = Intransmissível (I = I)”, considerada importante para reduzir o preconceito e incentivar o diagnóstico e o tratamento precoce.

LEIA TAMBÉM: MPAC cobra medidas para evitar paralisação no Hospital Santa Juliana

Diante das inconsistências encontradas, o MPAC concedeu prazo de 15 dias para que a Sesacre apresente novas informações, incluindo um plano de expansão da PrEP e da PEP, dados atualizados sobre os municípios que oferecem os serviços, indicadores de atendimento dos últimos dois anos, ações de comunicação permanente e informações sobre o atendimento a populações em situação de maior vulnerabilidade.

O órgão informou ainda que continuará monitorando a execução dessas políticas públicas no estado.

 

Conteúdo Original / Fonte: Ministério Público do Estado do Acre
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