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Expoacre 2026: ContilNet, Orna Audiovisual e Top Mídia transmitem a 5ª noite

Na programação desta quarta está o show de Wesley Safadão e provas de rodeio

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Expoacre 2026: ContilNet, Orna Audiovisual e Top Mídia transmitem a 5ª noite

O ContilNet, em parceria com a Orna Audiovisual, Top Mídia e a TV Rio Branco, transmite, nesta quarta-feira (5), os principais momentos da quinta noite da Expoacre 2026, realizada no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

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Nesta quarta (5), a programação tem início às 18h com a abertura dos estandes de exposições, gastronomia, negócios e entretenimento, além de provas de rodeio. O grande destaque da noite será o show nacional de Wesley Safadão, que sobe ao palco principal às 22h.

LEIA MAIS: Wesley Safadão e rodeio agitam a Expoacre nesta quarta; veja programação

O ContilNet também promove o terceiro dia de sabatina com pré-candidatos ao governo do Estado e ao Senado. Nesta quarta-feira (5), os sabatinados são Alan Rick, às 20h, e Inácio Moreira, às 21h.

Além da live no canal do ContilNet no YouTube, o público também poderá acompanhar toda a cobertura pela TV Rio Branco, no canal 8.1.

Durante toda a noite, o site do ContilNet e as redes sociais do portal trarão atualizações em tempo real, com fotos, vídeos e os principais acontecimentos da feira.

Confira a programação desta quarta-feira:

  • 18h – Abertura dos estandes;
  • Palcos alternativos;
  • 20h – Provas de rodeio;
  • 22h – Show nacional de Wesley Safadão;
  • 0h – Fechamento dos estandes;
  • 3h – Encerramento das atividades.
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