Astro português elogiou a esposa em vídeo da apresentadora Márcia Goldschmidt sobre críticas e estrias.

Reprodução/Redes sociais

Jogador português elogiou a esposa em vídeo da apresentadora Márcia Goldschmidt que exaltava a exibição de estrias e celulites sem filtros.

O astro do futebol mundial Cristiano Ronaldo virou assunto nas redes sociais ao sair publicamente em defesa de sua esposa, a modelo Georgina Rodríguez. O atleta deixou uma mensagem de apoio em uma publicação realizada pela apresentadora brasileira Márcia Goldschmidt, que debatia as recentes críticas direcionadas à aparência da modelo.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a declaração do atacante gerou forte onda de aprovação entre os internautas.

“Adoro, a melhor do mundo!”, escreveu Cristiano Ronaldo na publicação de Márcia Goldschmidt, conforme destacado por Juliana Barbosa no METRÓPOLES.

Elogios de Márcia Goldschmidt e impacto do posicionamento

Conforme acompanhado e detalhado pela reportagem de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, o gesto do atleta foi amplificado pela reflexão da apresentadora:

Exposição Realista: No vídeo original, Márcia Goldschmidt elogiou Georgina por publicar fotos mostrando seu corpo de forma natural, expondo marcas como celulites e estrias sem recorrer a edições ou filtros.

Exemplo de Postura: Após o comentário de CR7, a apresentadora gravou um novo vídeo incentivando os homens a seguirem a atitude do jogador no ambiente familiar.

Valorização Pública: Márcia declarou que o ato de valorizar a companheira perante o público “vale mais do que qualquer gol ou joia”, reforçando o impacto positivo do posicionamento do astro.

O que Cristiano Ronaldo comentou sobre as críticas ao corpo de Georgina Rodríguez?

O atacante escreveu “Adoro, a melhor do mundo!” em um vídeo da apresentadora Márcia Goldschmidt que defendia Georgina de comentários maldosos sobre sua aparência física.

Quem gravou o vídeo defendendo Georgina Rodríguez?

A apresentadora brasileira Márcia Goldschmidt gravou o conteúdo exaltando a modelo por exibir fotos reais sem esconder marcas como estrias e celulites.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet