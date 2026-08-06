Despedida de surfista para cão de estimação no mar viraliza e gera debate

Diego Jiménez prestou homenagem ao cão Thai nas ondas, gerando comoção e críticas na web.

Reprodução/ Instagram

Diego Jiménez prestou última homenagem ao cão Thai nas ondas, mas gesto de deixar o corpo do animal na água dividiu a opinião de internautas.

Um vídeo publicado pelo surfista e influenciador Diego Jiménez provocou intensa repercussão e controvérsia nas redes sociais. Nas imagens, o atleta aparece no mar com o corpo de seu cachorro de estimação, Thai, que havia falecido, para realizar um ritual de despedida na praia onde costumavam frequentar juntos.

De acordo com a apuração da repórter Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, o surfista remou com o animal sobre a prancha em um mar agitado e submergiu com o corpo de Thai, retornando sozinho à superfície.

“Nos vemos em breve e nos sentimos sempre, em cada onda, em cada sunset, sempre no mar, na praia. Nosso lugar, nosso abrigo e vício. E lá sempre, vigiando meus passos, sempre me procurando no mar”, escreveu Diego Jiménez em sua publicação, conforme registrado por Juliana Barbosa no METRÓPOLES.

Emoção de seguidores versus questionamentos ambientais e sanitários

Conforme acompanhado e detalhado pela reportagem de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, a atitude do influenciador gerou reações antagônicas entre os usuários das redes:

Apoio e Comoção: Diversos seguidores se emocionaram com a ligação do tutor com o animal e consideraram a atitude uma homenagem bonita e poética para um cão que adorava o ambiente praiano.

Críticas e Incompreensão: Outros internautas questionaram a decisão de submergir o corpo do pet na água, apontando que o ideal teria sido a cremação com o posterior lançamento das cinzas ao mar.

Causa da Morte: Diego Jiménez não revelou a causa da morte de Thai e, até o momento da publicação, não havia se manifestado sobre as críticas e dúvidas deixadas pelos internautas nos comentários.

Quem é o surfista que viralizou ao se despedir do cachorro no mar?

O surfista e influenciador Diego Jiménez viralizou ao publicar um vídeo se despedindo de seu cão de estimação, chamado Thai, no mar.

Por que o vídeo da despedida do cachorro dividiu opiniões?

Enquanto alguns internautas acharam a homenagem emocionante, outros criticaram a atitude de deixar o corpo do animal na água, sugerindo que o correto seria cremá-lo e lançar apenas as cinzas no mar.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet