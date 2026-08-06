Entenda boatos que ligam Neymar a post de Shawn Mendes para Marquezine

Confusão de Neymar após jogo contra o Remo no mesmo dia de declaração a Marquezine gerou teorias na web

Reprodução/Instagram

Internautas associaram a provocação do atacante aos dirigentes do Remo com o post do cantor canadense para a atriz no mesmo dia.

Uma provocação do jogador Neymar Jr. a dirigentes e torcedores do Remo, após a vitória do Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil, no Mangueirão, gerou uma onda de teorias bem-humoradas e memes nas redes sociais. Os internautas conectaram o descontrole do atleta a uma publicação feita pelo cantor canadense Shawn Mendes para a atriz Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a coincidência de horários entre o post romântico de Shawn e o desentendimento no estádio serviu de combustível para os comentários no X (antigo Twitter).

“Shawn Mendes assumiu a Marquezine no Instagram às 18h20. Pouco tempo depois, às 23h, o adulto Ney perde totalmente a cabeça e discute com torcedores e dirigentes do Remo. Façam a matemática aí”, destacou um dos internautas citados pela reportagem de Juliana Barbosa no METRÓPOLES.

O aniversário de 31 anos, a briga em Belém e o histórico do ex-casal

Conforme detalhado pela apuração de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, a cronologia das publicações movimentou os perfis de entretenimento:

Declaração de Shawn Mendes: No mesmo dia do jogo (5/8), o cantor canadense homenageou Bruna Marquezine pelo seu aniversário de 31 anos, escrevendo que a atriz “mudou sua vida” e declarando seu amor publicamente.

Confusão no Mangueirão: Poucas horas depois, após o Santos vencer o Remo por 1 x 0 e garantir a vaga nas quartas de final, Neymar provocou os paraenses no túnel gritando “Eliminado!”, o que gerou reação de dirigentes do clube da casa.

Memes na Web: Fãs do ex-casal “Brumar” brincaram que o estresse do atacante teria sido motivado pelo ciúme da publicação do artista internacional.

Vida Atual: Neymar e Bruna Marquezine terminaram o relacionamento em 2018. Atualmente, o jogador é casado com Bruna Biancardi, enquanto a atriz se relaciona com Shawn Mendes.

Por que a internet associou Neymar à declaração de Shawn Mendes para Bruna Marquezine?

Porque no mesmo dia em que Shawn Mendes postou uma declaração de amor no aniversário de Bruna Marquezine, Neymar se envolveu em uma forte discussão com dirigentes do Remo, gerando memes sobre uma possível reação do atleta ao post.

Qual foi o resultado do jogo entre Santos e Remo?

O Santos venceu o Remo por 1 x 0 no Mangueirão e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet