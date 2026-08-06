Leonardo viraliza ao comprar 60 porcos e pedir ajuda para fazer PIX

O cantor sertanejo Leonardo esqueceu pagamento de 60 porcas e recorreu à esposa Poliana Rocha para concluir transação via PIX.

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Cantor sertanejo esqueceu transferência realizada na segunda-feira e recorreu à esposa para concluir a compra dos animais no interior.

O cantor sertanejo Leonardo virou assunto nas redes sociais após compartilhar um momento cômico ao lado de sua esposa, a influenciadora Poliana Rocha. Deitado na cama, o artista tentava realizar uma transferência via PIX para quitar a compra de 60 porcos — entre eles, 12 fêmeas grávidas — e admitiu que ainda encontra dificuldades para manusear o aplicativo bancário.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, Poliana registrou a cena em que o marido explicava o esquecimento do pagamento e pedia a chave bancária do vendedor novamente.

“Vou pedir ajuda aos universitários. Não tá fácil […]. Eu tinha feito um PIX segunda-feira e esqueci. De umas porcas que eu comprei. Sessenta porcas”, relatou Leonardo no vídeo divulgado por Poliana Rocha e registrado por Camilla Germano no METRÓPOLES.

O aprendizado recente do sertanejo e o desabafo bem-humorado da esposa

Conforme acompanhado e detalhado pela reportagem de Camilla Germano no METRÓPOLES, a relação de Leonardo com a tecnologia financeira tem rendido boas risadas aos seguidores do casal:

A “Conta Secreta”: Recentemente, Poliana revelou em tom brincalhão que sempre evitou ensinar o marido a fazer transferências online para conter seus impulsos de compras, mas alguém abriu a conta para o cantor e explicou o funcionamento.

Reação de Poliana: “Tudo que eu não queria aconteceu. Até hoje segurei para não ensinar ele a fazer porque já o conheço. Algum escomungado abriu a conta para ele e ensinou. Estou com a cabeça quente!” , comentou a influenciadora, aos risos.

Aquisição na Fazenda: O cantor explicou que adquiriu os animais em uma propriedade no interior e que só percebeu dois dias depois que o pagamento não havia sido finalizado.

Por que o cantor Leonardo viralizou nas redes sociais ao tentar fazer um PIX?

Leonardo viralizou ao aparecer pedindo ajuda à esposa, Poliana Rocha, para concluir o pagamento via PIX de 60 porcos que havia comprado no interior e esquecido de quitar.

Qual foi a reação de Poliana Rocha sobre o aprendizado do marido com o PIX?

Poliana brincou dizendo que evitou ensinar o marido a usar o PIX por saber de seu jeito impulsivo para compras, dizendo aos risos que alguém “abriu a conta e ensinou” o cantor a fazer as transferências.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet