A causa da morte ainda não foi divulgada

O ator britânico Tim Curry, conhecido mundialmente por interpretar o Dr. Frank-N-Furter em “The Rocky Horror Picture Show” e o palhaço Pennywise em “It – A Coisa”, morreu aos 80 anos. A morte foi confirmada nesta quarta-feira (26).

Segundo informações obtidas pela CNN, Curry morreu na noite de terça-feira (25), em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A causa da morte ainda não foi divulgada.

O ator enfrentava problemas de saúde desde 2012, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Desde então, passou a utilizar cadeira de rodas e reduziu sua atuação diante das câmeras, concentrando-se principalmente em trabalhos de dublagem.

Carreira marcada por personagens icônicos

Curry iniciou a carreira nos palcos, especialmente no teatro musical. Seu primeiro grande destaque veio em 1973, quando interpretou o cientista excêntrico Dr. Frank-N-Furter na montagem londrina de “The Rocky Horror Show”.

O papel ganhou ainda mais projeção quando Curry reprisou o personagem na versão cinematográfica, “The Rocky Horror Picture Show”, lançada em 1975. O filme se tornou um clássico cult e transformou o ator em um dos rostos mais marcantes do cinema musical.

Outro personagem que marcou gerações veio em 1990, quando Curry interpretou o palhaço assassino Pennywise na adaptação televisiva de “It – A Coisa”, baseada na obra do escritor Stephen King.

Ao longo da carreira, o ator também participou de produções como “Annie” (1982), “A Lenda” (1985), “Os Sete Suspeitos” (1985), “Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York” (1992) e “Todo Mundo em Pânico 2” (2002).

Após o AVC, Curry passou a se dedicar principalmente à dublagem. Entre seus trabalhos posteriores estão produções como “The Outback” e “Over the Garden Wall”.

A morte encerra uma trajetória de mais de cinco décadas marcada por personagens que atravessaram diferentes gerações, do teatro musical ao cinema, à televisão e à animação.

Conteúdo Original / Fonte: CNN