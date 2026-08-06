Pais de criança morta recorrem para aumentar indenização de Amado Batista

Casal contesta culpa concorrente e pede R$ 500 mil por morte em piscina de fazenda.

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Tatiane Francisca e Jorlan Barbosa contestam a tese de culpa concorrente reconhecida na sentença e afirmam que ausência de proteção na piscina foi negligência exclusiva do cantor.

A disputa judicial envolvendo a morte de um menino de três anos, ocorrida em uma piscina na propriedade do cantor sertanejo Amado Batista, ganhou novos capítulos. Tatiane Francisca e Jorlan Barbosa, pais da criança, interpuseram um recurso de apelação para reformar a sentença que havia fixado a reparação em R$ 453 mil.

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a família argumenta que o magistrado cometeu um “grande equívoco” ao atribuir aos pais 30% de culpa pelo acidente.

“Os autores sustentaram que a culpa foi de responsabilidade exclusiva do sertanejo. A dupla sustentou que, ao contratá-los, o cantor assumiu a obrigação de garantir condições seguras de moradia para toda a família”, revelou a coluna de Fábia Oliveira no METRÓPOLES.

Argumentos da mãe, condições de trabalho e pedido de pensão integral

Conforme detalhado pela apuração exclusiva de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, a peça recursal apresentada pelos pais aponta que as circunstâncias de trabalho impediam a supervisão ininterrupta:

Ausência Momentânea: No momento do afogamento, a mãe da vítima trabalhava na cozinha da fazenda e havia se ausentado por poucos minutos apenas para utilizar o banheiro.

Falta de Estrutura: Os pais alegaram que o cantor não disponibilizava qualquer suporte ou estrutura de apoio para que os funcionários pudessem deixar os filhos em segurança enquanto trabalhavam.

Depoimento do Cantor: O casal destacou que Amado Batista teria tentado transferir a responsabilidade da vigilância para a mãe e para uma irmã da vítima, de apenas 11 anos, atitude classificada pelos pais como reprovável.

Reajuste na Indenização e Pensão: Sem o abatimento da culpa concorrente, a família requer o pagamento de R$ 500 mil por danos morais, além da elevação da pensão mensal para 100% do salário-mínimo (a sentença original havia fixado em dois terços de 70%).

Por que os pais da criança morta na fazenda de Amado Batista entraram com recurso?

Eles contestam a decisão da Justiça que lhes atribuiu 30% de culpa concorrente no acidente, alegando que a ausência de proteção na piscina e a falta de suporte para os filhos dos empregados foram de responsabilidade exclusiva do cantor.

Qual é o novo valor de indenização pedido pela família?

A família solicita o aumento da indenização por danos morais para R$ 500 mil e o pagamento de pensão mensal calculada sobre 100% do salário-mínimo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet