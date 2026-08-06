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Ratinho é criticado após dizer que cantor está com “cara de viado”

Apresentador afirmou que o cantor Tiago Piquilo estava com "cara de viado" após pintar o cabelo.

Por Redação ContilNet
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Ratinho é criticado após dizer que cantor está com “cara de viado”
Reprodução/SBT

Apresentador disse no palco que Tiago Piquilo estava com “cara de ‘viado'” por ter platinado o cabelo; declaração gerou forte reação de internautas contra o programa.

O apresentador Ratinho voltou a ser alvo de intensas críticas nas redes sociais após um comentário feito durante a exibição do Programa do Ratinho no SBT, na noite de quarta-feira (5/8). Durante a atração, que recebeu a dupla sertaneja Hugo e Tiago, o comunicador dirigiu-se a Tiago Piquilo para opinar sobre seu novo visual com cabelos platinados, afirmando que o cantor estava “com uma cara de ‘viado'”.

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De acordo com as informações apuradas pela repórter Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a declaração deixou o cantor visivelmente desconfortável no palco.

“Sem graça, o cantor tentou desconversar e respondeu: ‘É um tal de inventar moda, né?’. Logo depois, Ratinho ainda complementou dizendo que os dois ‘inventam moda’ mesmo e seguiu com o programa”, registrou Camilla Germano na reportagem do METRÓPOLES.

Reação dos internautas e histórico recente de polêmicas

Conforme detalhado pela apuração de Camilla Germano no METRÓPOLES, o público na internet reagiu cobrando posicionamento da emissora e relembrando outros episódios envolvendo o apresentador:

  • Cobrança de Medidas: Usuários do X (antigo Twitter) questionaram a postura do SBT diante do caso e apontaram a ausência de sanções disciplinares ao apresentador por falas recorrentes.

  • Comentário no Gol Show: Na edição anterior do programa, o influenciador Marcelo Rennó gerou controvérsia ao fazer declarações apontadas como machistas sobre o figurino da cantora Xuxa.

  • Ação Judicial: Ratinho também enfrenta uma disputa na Justiça com a deputada federal Erika Hilton, após ter questionado publicamente a indicação da parlamentar trans para a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara.

  • Sem Manifestação: Até a publicação da reportagem, nem o apresentador nem o cantor Tiago Piquilo haviam emitido pronunciamentos oficiais sobre a repercussão.

O que Ratinho falou sobre o cantor Tiago Piquilo no programa?

Ratinho afirmou no palco do programa que o sertanejo Tiago Piquilo estava com “cara de ‘viado'” por ter platinado o cabelo.

Como o cantor Tiago respondeu ao comentário de Ratinho?

Sem graça diante da situação, o cantor tentou desconversar no palco e respondeu apenas: “É um tal de inventar moda, né?”.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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