Deu ruim na fronteira: vereador perde a casa, outro leva “galha” e salão causa burburinho

Feliz aniversário, Polayne Araújo
No último dia 18, Polayne Araújo comemorou mais um ano de vida, celebrando uma nova etapa repleta de sonhos, conquistas e momentos especiais.
Que Deus continue abençoando sua caminhada, renovando suas forças e enchendo seus dias de saúde, amor, felicidade e muitas realizações.
Parabéns, Polayne! Que esse novo ciclo seja ainda mais especial!
Expo Xapuri 2026
A Expo Xapuri 2026, que será realizada de 27 a 30 de agosto, também oferece ao público a opção de camarote individual, garantindo um espaço exclusivo para acompanhar os shows da programação.
Entre as atrações confirmadas estão Marília Tavares, na quinta-feira (27), Léo Magalhães, na sexta-feira (28), e Jads & Jadson, no sábado (29). No domingo (30), a programação será encerrada com o Final do Rodeio e shows regionais.
Os valores do camarote são de R$ 100 para o show de Marília Tavares, R$ 150 para Léo Magalhães, R$ 150 para Jads & Jadson e R$ 50 para o domingo de encerramento.
Os ingressos podem ser adquiridos nos pontos de venda Arroba, em Xapuri, e MK Imports, em Epitaciolândia. Para mais informações, o contato é (68) 99237-9623.
1º Arraiá Cultural de Epitaciolândia
Epitaciolândia viveu, nos dias 21 e 22 de agosto, dois dias de festa, cultura e integração durante o 1º Arraiá Cultural. O evento reuniu a comunidade, escolas, servidores e as secretarias municipais em uma programação marcada por apresentações de dança, quadrilhas, desfile do Rei e da Rainha e muita animação.
O prefeito Sérgio Mesquita esteve presente durante a festividade, prestigiando as apresentações e acompanhando de perto os momentos de celebração.
Com grande participação popular, o Arraiá destacou a força das tradições culturais e proporcionou momentos de confraternização para famílias, crianças, jovens e toda a comunidade epitaciolandense.
Antônia Lúcia reúne lideranças de Epitaciolândia
A deputada federal Antônia Lúcia vem mantendo proximidade com lideranças de Epitaciolândia, fortalecendo sua articulação política no município. Em recente registro, a parlamentar aparece ao lado de representantes locais, demonstrando a aproximação com diferentes segmentos da comunidade.
A relação com Epitaciolândia também aparece na atuação parlamentar de Antônia Lúcia. Na Câmara dos Deputados, a deputada já apresentou requerimentos e indicações relacionados ao município, incluindo demandas nas áreas de cultura, habitação, infraestrutura e comunicação.
A presença de lideranças do município ao lado da parlamentar evidencia a construção de um diálogo político que vem ganhando espaço na região do Alto Acre.
Bandeiraço Sérgio Lopes
A Praça 28 de Abril, em Epitaciolândia, foi tomada por apoiadores no dia 20 de agosto, durante o bandeiraço em apoio ao candidato a deputado estadual Delegado Sérgio Lopes. O ato reuniu centenas de pessoas e marcou um momento de mobilização política no município.
Ao lado do candidato estiveram a deputada federal Antônia Lúcia, que busca a reeleição, e o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita. A presença das lideranças e do público deu destaque à mobilização, que contou ainda com representantes e apoiadores locais.
O encontro evidenciou a articulação política do grupo em Epitaciolândia e a participação de uma parcela significativa de apoiadores na agenda realizada na cidade. A presença conjunta de Sérgio Lopes, Antônia Lúcia e Sérgio Mesquita também reforçou a proximidade política entre as lideranças.
A atuação conjunta dos três nomes já aparece em diferentes agendas públicas do município, inclusive em eventos oficiais e ações que reuniram Sérgio Mesquita e Antônia Lúcia.
Taça Cidade Brasiléia de Futebol
A cidade de Brasiléia já se prepara para mais uma edição da Taça Cidade Brasiléia de Futebol, uma das principais competições esportivas do município. A edição 2026 terá início no dia 3 de setembro, a partir das 18h, no Estádio José Guiomard dos Santos.
A competição contará com disputas em quatro categorias: 1ª Divisão, Máster Masculino, Feminino e Sub-17 Masculino, reunindo atletas de diferentes idades e fortalecendo a participação esportiva no município. A organização divulgou a participação de 33 equipes nesta edição.
Promovida pela Prefeitura de Brasiléia, por meio da Gerência de Esportes, a Taça Cidade chega com a proposta de incentivar a prática esportiva, valorizar os atletas locais e movimentar o futebol amador da região.
A expectativa é de arquibancadas movimentadas e de uma grande participação da comunidade durante os jogos, reafirmando o futebol como uma das principais paixões dos moradores de Brasiléia. A competição tem histórico recente de forte participação popular e valorização das equipes locais.
Brasiléia Moto Rock
Brasiléia será palco, no próximo sábado, 29 de agosto, da terceira edição do Brasiléia Moto Rock, evento que reúne amantes do motociclismo e do rock em uma programação que já se tornou destaque no calendário cultural do Alto Acre.
A festa será realizada na Praça Hugo Poli, com entrada gratuita, reunindo motociclistas, fãs do rock e visitantes de diferentes localidades. A programação tem início a partir das 16h e promete uma noite de muita música e confraternização.
Entre as atrações confirmadas está a banda Massacration, que chega a Brasiléia com a turnê comemorativa de 20 anos de carreira, sendo a principal atração nacional desta edição. O festival também contará com a participação da banda Área 52, de Cobija, na Bolívia, além de outras atrações regionais.
O Brasiléia Moto Rock também se destaca pelo encontro de motociclistas, reunindo participantes do Acre e de países vizinhos. A iniciativa vem fortalecendo o turismo, a cultura e a integração na região de fronteira.
Com uma proposta que une rock, motociclismo e cultura, a terceira edição promete transformar a Praça Hugo Poli em ponto de encontro dos apaixonados por música e pelas duas rodas, consolidando o evento como uma das principais atrações culturais do município.
Futebol e confraternização
No último dia 22 de agosto, o tradicional Club dos 30, conhecido na fronteira por reunir amigos em torno da tradicional pelada, celebrou 16 anos de existência em um dia marcado pela amizade, esporte e muita confraternização.
A programação contou com torneio de futebol, torneio de sinuca e bingo, além de um almoço especial oferecido aos integrantes, familiares e amigos. A comemoração também teve a presença do fundador do clube, Toni, que atualmente reside em Rio Branco, acompanhado da esposa.
Atualmente presidido pelo policial militar Andrey, o Club dos 30 segue mantendo viva sua tradição, com uma gestão dedicada a proporcionar um ambiente agradável e fortalecer os laços de amizade entre os integrantes.
A festa também recebeu a turma da pelada Auto Peças Cunha, amigos de longa data do clube. Ao final das competições, foram entregues premiações aos primeiros, segundos e terceiros colocados do torneio de futebol, além do campeão da sinuca.
O encontro ainda foi marcado por homenagens a pessoas que fizeram e continuam fazendo parte da história do Club dos 30, celebrando não apenas 16 anos de futebol, mas também de amizade, companheirismo e histórias compartilhadas na fronteira.
O troféu mais disputado da pelada
Entre as homenagens da comemoração dos 16 anos do Club dos 30, quem roubou a cena foi o empresário Kelison, que recebeu, com muito bom humor, o título de “Perna de Pau do Ano”.
Considerado o grande destaque do jogo, Kelison mostrou que, na pelada, o importante nem sempre é fazer gol, às vezes é garantir boas risadas e deixar sua marca na história do clube! Parabéns ao campeão!
Vida alheia
- Parece que os vereadores da fronteira resolveram fazer uma verdadeira reunião de condomínio, só que com direito a chifre, galha e mudança de endereço! O primeiro, segundo os comentários que circulam pela fronteira, teria decidido colocar os famosos “galhos” na cabeça da digníssima. O detalhe é que, dizem as más línguas, metade da fronteira já conhecia o gosto do nobre pelas mulheres mais jovens. A novidade teria sido para a esposa, que, ao descobrir que ele supostamente já mantinha e ajudava financeiramente a moça há alguns anos, teria colocado o vereador para fora de casa. Agora fica a pergunta que não quer calar: será que o senhorzinho vai finalmente assumir de vez a sua escolhida ou será que a ex-digníssima vai voltar atrás, pegar o balde e trazer o homem de volta para casa? E quando o assunto é o “chifre coletivo”, tem mais um capítulo! Segundo relatos, o outro vereador não teria tido a mesma sorte de colocar a galha, porque, dessa vez, quem teria recebido o adereço foi ele! E dizem que o homem não pensou duas vezes: juntou suas coisas e saiu de casa. Pelo que se comenta nos bastidores, a digníssima não teria feito muita questão de impedir a partida. E agora a fronteira aguarda os próximos capítulos dessa novela política que, pelo jeito, ainda promete muita reviravolta. Na fronteira, o mandato pode até durar quatro anos, mas a fofoca, essa não tem prazo de validade!
- Tem um certo salão que inaugurou há pouco tempo na fronteira e, nesta semana, resolveu lançar uma promoção que não agradou muito alguns clientes. Dizem as boas línguas que a qualidade do trabalho ainda deixa a desejar e que um certo procedimento, que em outros salões costuma vir agregado ao serviço, por lá é cobrado à parte. No fim das contas, o que parecia promoção acabou gerando foi comentário nos bastidores. Será que vale o preço ou é melhor pesquisar antes de sentar na cadeira?
Apoio: