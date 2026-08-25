Deu ruim na fronteira: vereador perde a casa, outro leva “galha” e salão causa burburinho

Feliz aniversário, Polayne Araújo

No último dia 18, Polayne Araújo comemorou mais um ano de vida, celebrando uma nova etapa repleta de sonhos, conquistas e momentos especiais.

Que Deus continue abençoando sua caminhada, renovando suas forças e enchendo seus dias de saúde, amor, felicidade e muitas realizações.

Parabéns, Polayne! Que esse novo ciclo seja ainda mais especial!

Expo Xapuri 2026

A Expo Xapuri 2026, que será realizada de 27 a 30 de agosto, também oferece ao público a opção de camarote individual, garantindo um espaço exclusivo para acompanhar os shows da programação.

Entre as atrações confirmadas estão Marília Tavares, na quinta-feira (27), Léo Magalhães, na sexta-feira (28), e Jads & Jadson, no sábado (29). No domingo (30), a programação será encerrada com o Final do Rodeio e shows regionais.

Os valores do camarote são de R$ 100 para o show de Marília Tavares, R$ 150 para Léo Magalhães, R$ 150 para Jads & Jadson e R$ 50 para o domingo de encerramento.

Os ingressos podem ser adquiridos nos pontos de venda Arroba, em Xapuri, e MK Imports, em Epitaciolândia. Para mais informações, o contato é (68) 99237-9623.

1º Arraiá Cultural de Epitaciolândia

Epitaciolândia viveu, nos dias 21 e 22 de agosto, dois dias de festa, cultura e integração durante o 1º Arraiá Cultural. O evento reuniu a comunidade, escolas, servidores e as secretarias municipais em uma programação marcada por apresentações de dança, quadrilhas, desfile do Rei e da Rainha e muita animação.

O prefeito Sérgio Mesquita esteve presente durante a festividade, prestigiando as apresentações e acompanhando de perto os momentos de celebração.

Com grande participação popular, o Arraiá destacou a força das tradições culturais e proporcionou momentos de confraternização para famílias, crianças, jovens e toda a comunidade epitaciolandense.

Antônia Lúcia reúne lideranças de Epitaciolândia

A deputada federal Antônia Lúcia vem mantendo proximidade com lideranças de Epitaciolândia, fortalecendo sua articulação política no município. Em recente registro, a parlamentar aparece ao lado de representantes locais, demonstrando a aproximação com diferentes segmentos da comunidade.

A relação com Epitaciolândia também aparece na atuação parlamentar de Antônia Lúcia. Na Câmara dos Deputados, a deputada já apresentou requerimentos e indicações relacionados ao município, incluindo demandas nas áreas de cultura, habitação, infraestrutura e comunicação.

A presença de lideranças do município ao lado da parlamentar evidencia a construção de um diálogo político que vem ganhando espaço na região do Alto Acre.

Bandeiraço Sérgio Lopes

A Praça 28 de Abril, em Epitaciolândia, foi tomada por apoiadores no dia 20 de agosto, durante o bandeiraço em apoio ao candidato a deputado estadual Delegado Sérgio Lopes. O ato reuniu centenas de pessoas e marcou um momento de mobilização política no município.

Ao lado do candidato estiveram a deputada federal Antônia Lúcia, que busca a reeleição, e o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita. A presença das lideranças e do público deu destaque à mobilização, que contou ainda com representantes e apoiadores locais.

O encontro evidenciou a articulação política do grupo em Epitaciolândia e a participação de uma parcela significativa de apoiadores na agenda realizada na cidade. A presença conjunta de Sérgio Lopes, Antônia Lúcia e Sérgio Mesquita também reforçou a proximidade política entre as lideranças.

A atuação conjunta dos três nomes já aparece em diferentes agendas públicas do município, inclusive em eventos oficiais e ações que reuniram Sérgio Mesquita e Antônia Lúcia.

Taça Cidade Brasiléia de Futebol

A cidade de Brasiléia já se prepara para mais uma edição da Taça Cidade Brasiléia de Futebol, uma das principais competições esportivas do município. A edição 2026 terá início no dia 3 de setembro, a partir das 18h, no Estádio José Guiomard dos Santos.

A competição contará com disputas em quatro categorias: 1ª Divisão, Máster Masculino, Feminino e Sub-17 Masculino, reunindo atletas de diferentes idades e fortalecendo a participação esportiva no município. A organização divulgou a participação de 33 equipes nesta edição.

Promovida pela Prefeitura de Brasiléia, por meio da Gerência de Esportes, a Taça Cidade chega com a proposta de incentivar a prática esportiva, valorizar os atletas locais e movimentar o futebol amador da região.

A expectativa é de arquibancadas movimentadas e de uma grande participação da comunidade durante os jogos, reafirmando o futebol como uma das principais paixões dos moradores de Brasiléia. A competição tem histórico recente de forte participação popular e valorização das equipes locais.

Brasiléia Moto Rock

Brasiléia será palco, no próximo sábado, 29 de agosto, da terceira edição do Brasiléia Moto Rock, evento que reúne amantes do motociclismo e do rock em uma programação que já se tornou destaque no calendário cultural do Alto Acre.

A festa será realizada na Praça Hugo Poli, com entrada gratuita, reunindo motociclistas, fãs do rock e visitantes de diferentes localidades. A programação tem início a partir das 16h e promete uma noite de muita música e confraternização.

Entre as atrações confirmadas está a banda Massacration, que chega a Brasiléia com a turnê comemorativa de 20 anos de carreira, sendo a principal atração nacional desta edição. O festival também contará com a participação da banda Área 52, de Cobija, na Bolívia, além de outras atrações regionais.

O Brasiléia Moto Rock também se destaca pelo encontro de motociclistas, reunindo participantes do Acre e de países vizinhos. A iniciativa vem fortalecendo o turismo, a cultura e a integração na região de fronteira.

Com uma proposta que une rock, motociclismo e cultura, a terceira edição promete transformar a Praça Hugo Poli em ponto de encontro dos apaixonados por música e pelas duas rodas, consolidando o evento como uma das principais atrações culturais do município.

Futebol e confraternização

No último dia 22 de agosto, o tradicional Club dos 30, conhecido na fronteira por reunir amigos em torno da tradicional pelada, celebrou 16 anos de existência em um dia marcado pela amizade, esporte e muita confraternização.

A programação contou com torneio de futebol, torneio de sinuca e bingo, além de um almoço especial oferecido aos integrantes, familiares e amigos. A comemoração também teve a presença do fundador do clube, Toni, que atualmente reside em Rio Branco, acompanhado da esposa.

Atualmente presidido pelo policial militar Andrey, o Club dos 30 segue mantendo viva sua tradição, com uma gestão dedicada a proporcionar um ambiente agradável e fortalecer os laços de amizade entre os integrantes.

A festa também recebeu a turma da pelada Auto Peças Cunha, amigos de longa data do clube. Ao final das competições, foram entregues premiações aos primeiros, segundos e terceiros colocados do torneio de futebol, além do campeão da sinuca.

O encontro ainda foi marcado por homenagens a pessoas que fizeram e continuam fazendo parte da história do Club dos 30, celebrando não apenas 16 anos de futebol, mas também de amizade, companheirismo e histórias compartilhadas na fronteira.

O troféu mais disputado da pelada

Entre as homenagens da comemoração dos 16 anos do Club dos 30, quem roubou a cena foi o empresário Kelison, que recebeu, com muito bom humor, o título de “Perna de Pau do Ano”.

Considerado o grande destaque do jogo, Kelison mostrou que, na pelada, o importante nem sempre é fazer gol, às vezes é garantir boas risadas e deixar sua marca na história do clube! Parabéns ao campeão!

Vida alheia

Parece que os vereadores da fronteira resolveram fazer uma verdadeira reunião de condomínio, só que com direito a chifre, galha e mudança de endereço! O primeiro, segundo os comentários que circulam pela fronteira, teria decidido colocar os famosos “galhos” na cabeça da digníssima. O detalhe é que, dizem as más línguas, metade da fronteira já conhecia o gosto do nobre pelas mulheres mais jovens. A novidade teria sido para a esposa, que, ao descobrir que ele supostamente já mantinha e ajudava financeiramente a moça há alguns anos, teria colocado o vereador para fora de casa. Agora fica a pergunta que não quer calar: será que o senhorzinho vai finalmente assumir de vez a sua escolhida ou será que a ex-digníssima vai voltar atrás, pegar o balde e trazer o homem de volta para casa? E quando o assunto é o “chifre coletivo”, tem mais um capítulo! Segundo relatos, o outro vereador não teria tido a mesma sorte de colocar a galha, porque, dessa vez, quem teria recebido o adereço foi ele! E dizem que o homem não pensou duas vezes: juntou suas coisas e saiu de casa. Pelo que se comenta nos bastidores, a digníssima não teria feito muita questão de impedir a partida. E agora a fronteira aguarda os próximos capítulos dessa novela política que, pelo jeito, ainda promete muita reviravolta. Na fronteira, o mandato pode até durar quatro anos, mas a fofoca, essa não tem prazo de validade!

Tem um certo salão que inaugurou há pouco tempo na fronteira e, nesta semana, resolveu lançar uma promoção que não agradou muito alguns clientes. Dizem as boas línguas que a qualidade do trabalho ainda deixa a desejar e que um certo procedimento, que em outros salões costuma vir agregado ao serviço, por lá é cobrado à parte. No fim das contas, o que parecia promoção acabou gerando foi comentário nos bastidores. Será que vale o preço ou é melhor pesquisar antes de sentar na cadeira?

Apoio: