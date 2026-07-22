Um fato curioso não passou despercebido no evento. Ouvi dizer que chegou a provocar uma sensação de "vergonha alheia" em alguns participantes

Jéssica e Mailza chegam ao evento juntas/Foto: Juan Diaz/ContilNet

A pré-campanha da governadora Mailza Assis (Progressistas) ganhou mais força nesta terça-feira (22) com a aliança fechada e selada com a ex-deputada federal Jéssica Sales, do MDB, apresentada como sua vice na chapa que disputará o Governo nas eleições de 2026.

Demorou, mas aconteceu. Foram longas e quase intermináveis as tratativas para que esse fato finalmente se concretizasse. Por pouco, na verdade, isso não aconteceu, já que Jéssica, por várias vezes, ficou tentada e chegou a conversar com o senador Alan Rick (Republicanos) sobre a possibilidade de ir para o outro lado. O prefeito de Cruzeiro do Sul e principal adversário da família Sales no Juruá, Zequinha Lima, azedou o caldo.

Mas vamos lá…

Ao contrário do que se esperava, por conta da demora nas definições, Jéssica e Mailza demonstraram uma união e uma sintonia interessantes, que animaram os convidados e partidários presentes no evento realizado na sede do Sebrae. A sensação que ficou é a de que o grupo ganhou mais confiança com a chapa formada.

Duas mulheres

Mailza e Jéssica bateram na mesma tecla: é a primeira vez que duas mulheres se unem para disputar o Governo do Acre. Isso tem um peso inegável e histórico. Esse espaço sempre foi dominado pela machosfera, e todos sabem bem o porquê.

Não se admirem…

Mailza pode, sim, crescer nas pesquisas com essa parceria oficializada. Jéssica tem um carinho especial das pessoas do Juruá e uma trajetória admirada em todo o Acre. Além disso, a ex-deputada não economizou saliva ao afirmar que vai entregar o melhor de si nessa aliança. Vai gastar muita sola de sapato.

Alguém estava querendo ser vice

Um fato curioso não passou despercebido no evento. Ouvi dizer que chegou a provocar uma sensação de “vergonha alheia” em alguns participantes. Na chegada, Mailza e Jéssica mal desceram do carro para cumprimentar os apoiadores e logo foram puxadas pelo braço — literalmente — pela deputada e bispa Antônia Lúcia, que tentou ganhar protagonismo justamente no momento em que a governadora e a futura vice eram o centro das atenções. Ficou feio, e os internautas não pouparam comentários nas redes sociais.

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Fez bem, Nayara!

Quem fez um movimento importante naquele momento — digno de reconhecimento — foi a secretária de Comunicação, Nayara Lessa, que puxou Antônia Lúcia para trás e permitiu que Mailza e Jéssica recebessem o devido destaque. Afinal, as duas eram as figuras centrais do evento.

Não é de hoje

Antônia Lúcia tem andado colada em Mailza há algum tempo porque sabe que a situação não está fácil para ela na chapa do MDB. A deputada disputa a reeleição com nomes que não estão para brincadeira quando o assunto é campanha: Vagner Sales, Pedro Longo, Minoru Kinpara, Ney Amorim e Leonardo Melo. Não há cadeira para todo mundo.

Ney

Antônia só precisa lembrar que, nesse grupo, há alguém ainda mais próximo de Mailza: o ex-secretário Ney Amorim, que, inclusive, frequenta a casa da governadora e a auxilia em muitas decisões políticas importantes.

Vagner ficou tão feliz que abriu o jogo

Quem estava pulando mais do que pipoca no óleo era o pai de Jéssica, Vagner Sales, maior interessado em vê-la compondo uma chapa majoritária. De tão contente, Vagner abriu o jogo e confessou que é pré-candidato a deputado federal.

Duas figuras merecem reconhecimento

Essa união do MDB também aconteceu graças a duas figuras — para não ser injusto: Madson Cameli, que conduziu a última conversa com Jéssica, em São Paulo, e o deputado Tanízio Sá, que tem se mostrado um excelente articulador dentro do MDB e foi, inclusive, uma das pessoas responsáveis por convencer Jéssica a disputar a Prefeitura de Cruzeiro do Sul em 2022. A César o que é de César.

Gladson

Outro fato importante marcou o evento de ontem. O governador Gladson Cameli saiu do período sabático e entrou de vez na campanha de Mailza e Jéssica. Além disso, colocou fim às especulações sobre a possibilidade de embarcar na candidatura de Bocalom ao Governo. Convocou toda a militância para eleger Mailza. Não é pouca coisa. Gladson ainda é um dos políticos mais queridos do Acre, e as pesquisas mostram isso.

Falando em Gladson…

Ele disse ontem que é “candidatíssimo”, mesmo enfrentando o julgamento no STJ. Está confiante. Parece acreditar que conseguirá uma decisão liminar que o autorize a disputar as eleições de 2026. Vamos aguardar.

Mailza precisa abrir o olho!

Há figuras do alto escalão do governo e ocupantes de cargos estratégicos declarando apoio a Alan Rick ou Bocalom em várias esquinas por aí. Eu ficaria de orelha em pé.

Bittar

Quando questionada sobre quem é seu segundo candidato ao Senado — sendo Gladson o primeiro —, Mailza chamou a atenção de todos ao responder: “Por enquanto, só tenho um candidato”. Disse isso porque Márcio Bittar e o PL correm o risco de embarcar na candidatura de Alan Rick, em razão de uma articulação nacional com o Republicanos.

Não entendo o espanto

Mailza foi assertiva. Não há como considerar que tudo está definido quando o próprio Márcio disse que está numa sinuca de bico e com o coração apertado, porque seguirá a orientação do partido em nível nacional. O senador tem sido cuidadoso ao tratar do assunto, mas deixa claro que tudo converge para que permaneça com Mailza.

Nos bastidores

O assunto já nem é tratado como hipótese entre figuras do alto escalão das campanhas de Márcio Bittar e Alan Rick. Para algumas lideranças, é praticamente certo que Bittar apoiará Alan ao Governo; seria apenas uma questão de tempo. Na próxima semana, haverá uma reunião em Brasília entre Márcio Bittar e Rogério Marinho para definir a situação. Vamos ver o que vem por aí.