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Prefeitura de Porto Walter adia Festival do Milho 2026

O adiamento ocorre em razão de questões relacionadas ao planejamento administrativo

Por José Halif, ContilNet
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Prefeitura de Porto Walter adia Festival do Milho 2026
A decisão foi comunicada por meio de uma nota oficial publicada nas redes sociais do município | Foto: Cedida

A Prefeitura de Porto Walter anunciou, nesta segunda-feira (24), o adiamento do Festival do Milho 2026, que estava programado para os dias 24, 25 e 26 de setembro. A decisão foi comunicada por meio de uma nota oficial publicada nas redes sociais do município.

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Segundo a prefeitura, o adiamento ocorre em razão de questões relacionadas ao planejamento administrativo, organização logística e outros fatores que poderiam comprometer a realização do evento. O festival chega à sua 11ª edição e está entre as principais festividades do calendário de Porto Walter.

A previsão é que o evento seja realizado em novembro, mas a nova data ainda não foi definida. A programação e as informações oficiais deverão ser divulgadas posteriormente pela administração municipal.

A prefeitura também informou que o Festival de Praia continua em fase de planejamento. A data e a programação ainda não foram divulgadas e serão anunciadas pelos canais oficiais do município.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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