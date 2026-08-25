Médica dá dicas para proteger a saúde dos pulmões: “Não espere a doença piorar”

Vacinação é apontada por especialistas da Fiocruz como a principal ferramenta para reduzir óbitos e internações/ Foto: Instagram

Cuidar da saúde dos pulmões não deve começar apenas quando os sintomas aparecem ou uma doença respiratória se agrava. O acompanhamento médico, a prevenção e a adoção de hábitos saudáveis são fundamentais para evitar crises e complicações, segundo orientação da pneumologista Célia Rocha.

Em vídeo publicado nas redes sociais, a especialista listou cinco conselhos para pacientes com doenças respiratórias e também para a população em geral. Entre os principais pontos estão a vacinação, a atenção à rotina, o uso criterioso de exames, a busca antecipada por atendimento médico e o abandono do cigarro, do cigarro eletrônico e do narguilé.

1. Vacinação é parte da prevenção

O primeiro alerta do pneumologista é direcionado às pessoas que se recusam a tomar vacinas, especialmente as utilizadas na prevenção de doenças respiratórias.

“Ser contra vacinas, influenza e tudo mais, nesse ano e em 2025, não é opinião, é ignorar décadas de ciência. E quem paga esse preço é o seu corpo e o dos outros também”, afirmou.

Para Célia, a prevenção deve ser uma responsabilidade coletiva e a vacinação precisa alcançar o maior número possível de pessoas.

“Prevenção é fundamental. A população precisa ser vacinada de forma massiva”, reforçou.

2. Sono, alimentação e atividade física também importam

Infecções frequentes nem sempre significam, segundo o médico, que a imunidade esteja baixa. Ele chama atenção para hábitos cotidianos que podem interferir na saúde e no bem-estar.

“Se a pessoa tem infecções frequentes, provavelmente não é a sua imunidade que está baixa, mas sim sua rotina: sono ruim, estresse, alimentação pobre e zero de exercícios”, explicou.

A pneumologista recomenda atenção à alimentação, hidratação e prática regular de atividade física, além de evitar o cigarro e o consumo de bebidas alcoólicas.

“Para qualquer problema de saúde: atividade física, boa hidratação, uma alimentação natural – verduras, legumes, frutas, azeite de oliva, ovos cozidos – e não fumar”, orientou.

Ela também destaca que o acompanhamento deve considerar a realidade de cada paciente. “Temos que ver como é que está a sua rotina, se você tem um sono ruim, se está estressado com alguma coisa, como é que está a sua alimentação e se tem praticado alguma atividade física”, disse.

3. Nem sempre fazer mais exames é melhor

Outro conselho da especialista é evitar a realização indiscriminada de exames. Segundo ele, a investigação médica deve ser individualizada e baseada nas necessidades de cada paciente.

“Fazer exames demais geralmente não é uma boa ideia. Os exames são feitos dentro da sua compatibilidade. Cada pessoa tem a sua realidade”, afirmou.

A médica explica que exames desnecessários podem identificar pequenas alterações sem significado clínico e desencadear uma sequência de novas investigações.

“É muito provável que surjam pequenas alterações sem significado que vão te levar a fazer vários exames”, alertou.

4. Não espere a doença piorar para procurar atendimento

Para quem já possui doenças como asma, bronquite, enfisema ou fibrose pulmonar, o acompanhamento deve ser constante. O pneumologista alerta que esperar uma crise se agravar para buscar ajuda pode aumentar o risco de complicações.

“Procurar o médico só quando a sua doença piora é geralmente a pior forma de cuidar da sua doença e se manter constantemente em risco de crise”, afirmou.

A especialista recomenda atenção aos sinais do próprio corpo.

“Se você percebe que, de repente, começa a sentir alguma coisa estranha, uma falta de ar, uma pressão no peito, uma tosse, dificuldade de respirar, você não deve postergar o atendimento médico”, orientou.

Segundo ela, buscar atendimento de forma antecipada pode ajudar a evitar quadros mais graves. “Você deve procurar imediatamente esse atendimento para ter tranquilidade e evitar complicações tipo pneumonia, internação, intubação e que dará um resultado pior”, acrescentou.

5. Cigarro, vape e narguilé são prejudiciais

O quinto conselho é abandonar o consumo de produtos derivados do tabaco e evitar também o cigarro eletrônico e o narguilé.

“Entre cigarro comum, cigarro eletrônico e narguilé, não dá nem para dizer o que é pior, porque todos são altamente nocivos”, declarou.

O médico também chama atenção para os efeitos da exposição à fumaça sobre quem não fuma, mas convive com fumantes.

“A pessoa que convive com um tabagista, com alguém que fuma, embora não tenha problema respiratório, nunca tenha tido, ela tem uma chance enorme de adquirir câncer”, afirmou.

Por isso, ela defende que a prevenção seja adotada não apenas como uma decisão individual, mas também como uma forma de proteger familiares e pessoas próximas.

“Vamos primar pela saúde. A saúde é o bem maior que temos. Vamos primar por ela, pelos nossos filhos, pelos nossos pais”, concluiu.

Para a pneumologista, a combinação entre prevenção, vacinação, acompanhamento médico e hábitos saudáveis é fundamental para reduzir riscos e melhorar a qualidade de vida de quem convive com doenças respiratórias.

“Lembrem-se do que eu sempre falo: educação, prevenção, vacinação”, finalizou.