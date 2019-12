Rio transborda na BR-364 e pode deixar Acre isolado com o resto do Brasil

Na tarde deste domingo (29) um um trecho da BR-364 entre as cidades de Vista Alegre e Extrema, em Rondônia, ficou inundado depois do transbordamento do igarapé Inferninho. A causa do transbordamento foi devido ao rompimento de represas em fazendas durante a forte chuva na região.

Devido ao incidente, o trânsito é lento por causa do trecho alagado. As viagem entre as cidades de Porto Velho e Rio Branco estão demorando cinco horas além do normalidade.

Caso o igarapé continue enchendo, a estrada pode ficar interditada e deixar o Acre isolado do restante do país. Com isso, a situação pode gerar desabastecimento de alimentos e combustíveis.

