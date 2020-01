Acre não teve alunos com nota máxima na redação do Enem de 2019, diz levantamento

Pelo menos 15 estados do Brasil puderam comemorar nesta sexta-feira (17), data que saiu o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a conquista de nota máxima (1000) na redação por alunos das respectivas regiões. O Acre não está neste grupo.

Nenhum estudante acreano alcançou a nota 1000 na redação do Enem em 2019, de acordo com o levantamento feito pelo jornal O Estado de Minas.

Dos 53 participantes que obtiveram a tão sonhada nota, 13 deles são mineiros (11 do sexo feminino) – do estado que pontou o maior número. Rio Grande do Norte vem atrás, com 6 aprovados, e o Rio de Janeiro em terceiro, com a mesma quantidade.

A maioria dos textos foi construído por mulheres.

O tema da edição 2019 foi “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”. O texto deveria ser do tipo dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, desenvolvido a partir da situação-problema proposta e de subsídios oferecidos pelos textos motivadores.

