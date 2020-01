Autenticidade de diplomas da Ufac poderão ser consultados pela web; saiba como

Ufac oferece consulta eletrônica de registros de diplomas. Iniciativa é do Nurca

A partir desta semana, diplomas emitidos pela Universidade Federal do Acre poderão ser consultados via Internet, para exibição de detalhes adicionais. De acordo com informações da instituição, o Núcleo de Registro e Controle Acadêmico (Nurca) já disponibiliza a ferramenta de consulta eletrônica dos registros de diplomas.

A instituição informa que o sistema permite a consulta de detalhes dos registros de diplomas expedidos pela Ufac, conforme exigência da portaria do Ministério da Educação n.º 1.095/2018.

Para acessar a plataforma, acesse: https://portal.ufac.br/registro_diploma/

