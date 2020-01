Bestene garante que Gladson vai recuperar ramais e gerar emprego e renda

O deputado destacou que com a chegada do verão, enfim, o governo deverá recuperar os ramais

O deputado estadual José Bestene (Progressistas) esteve reunido na manhã desta quarta-feira (29) com o secretário de Agricultura, Edvan Maciel, e diretor presidente da Emater, Tião Bocalom, para debater os planos para investimentos na cadeia produtiva do Estado do Acre.

A reunião contou com a presença do prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores. Segundo o deputado, o ano será de avanços no setor que corresponde ao agronegócio. “Estou muito otimista que teremos um ano muito bom para nosso setor produtivo”, declarou.

Com mais de R$ 1 bilhão em caixa para obras de infraestrutura, o parlamentar destacou que com a chegada do verão, enfim, o governo deverá recuperar os ramais, o que vai gerar emprego e renda para os acreanos.

“O governo Gladson Cameli vai melhorar nossos ramais e incentivar cada vez mais nossa produção. Esse é o caminho para geração de emprego, com oportunidade para todos”, argumentou.

