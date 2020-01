Caminhão que colidiu com aeronave carregava lixo biológico de hospitais 

O caminhão que se envolveu em um acidente com o Helicóptero Harpia 01 do governo do Estado do Acre na manhã deste sábado (18), continha lixo biológico e com o impacto, ficou exposto na Avenida Chico Mendes, na capital acreana.

Segundo informações repassadas pela perícia que esteve no local, o lixo continha símbolo de perigo biológico. “Apesar do caminhão ter derrubado esse material biológico que é sangue, gazes, agulhas e demais materiais descartáveis de hospital, um outro veículo da empresa imediatamente foi recolher o material”, declarou uma fonte que pediu para não ser revelada.

De acordo com informações o prejuízo ultrapassa R$ 1 milhão, porém, o veículo estava com o seguro em dia e após os laudos periciais, o prejuízo deverá ser arcado pela seguradora.

Na hora do acidente, estavam quatro pessoas, contudo, tiveram apenas ferimentos leves. Uma nota do governo deverá ser lançada a qualquer momento.

