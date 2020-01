Caverna desconhecida e misteriosa é encontrada na Serra do Divisor; vídeo

Na mesma semana em que esteve na ordem do dia do debate político por causa de uma proposta do senador Márcio Bittar (MDB-AC) recepcionada pela deputada federal Mara Rocha (PSDB-AC) para reduzi-la da condição de Parque Nacional para a condição de APP (Área Proteção Ambiental), a Serra do Divisor, na fronteira do Acre com o Peru, na região do Alto Juruá, voltou às manchetes. E desta vez, para o mundo: exploradores do tema, alertados sobre os debates em torno da Serra, divulgaram um vídeo em que é revelada a existência de uma caverna desconhecida dentro da montanha que divide o Brasil dos Andes peruanos.

A revelação foi feita através do AmazonFlix, uma subsidiária do Netflix, empresa fundada em 1997 nos Estados Unidos, que é uma provedora global de filmes e séries de televisão via streaming sediada em Los Gatos, Califórnia, e que atualmente possui mais de 160 milhões de assinantes. A empresa surgiu como um serviço de entrega de DVD pelo correio e se tornou numa gigante do entretenimento mundial e acaba de revelar que já conhecia a Serra do Divisor e suas belezas naturais, inclusive com o segredo da caverna desconhecida, há mais de meia década.

O AmazonFlix revela que o local foi descoberto por um morador da reserva, conhecido apenas como Sr. Edson, mostrado no vídeo, o descobridor da caverna.

“Ele me disse que nunca levou ninguém na caverna, muitos moradores montaram equipes para tentar a caverna, mas não acharam. Só ele sabia chegar, e ele nos levou lá. É algo extraordinário. A própria equipe do ICMBio não sabia dessa caverna. É mais um ponto turístico para os turistas poderem visitar”, disse o produtor Elias Oliveira, de 35 anos, do AmazonFlix.

No vídeo, é o próprio Sr. Édson que aparece mostrando o lugar, de difícil acesso. Para chegar é preciso uma caminhada em mata fechada, de pelo menos três horas além do rio. Seria esta a primeira grande caverna da Amazônia.

Antes da descoberta no Acre, só havia notícias de cavernas na Amazônia na região do município de Presidente Figueiredo, a Caverna Refúgio do Maroaga, um dos lugares mais fascinantes de Estado do Amazonas. Uma lenda reza que Maroaga foi um grande cacique da tribo dos Waimiri-Atroari, etnia indígena que resiste na região, os quais deram bastante dor de cabeça aos militares na década de 70 durante a construção da rodovia BR-174.

A caverna está localizada dentro de uma área de proteção ambiental e só pode ser visitada com a presença de um guia turístico, o qual pode ser facilmente contratado no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) da cidade. O passeio é para um grupo de até 10 pessoas, e geralmente dura pouco mais de 2 horas. A trilha percorrida para chegar ao local é complicada, pois o terreno é cheio de aclives e declives. Mas o esforço da caminhada compensaria, dizem visitantes, com a visão de algumas árvores gigantescas no caminho.

A entrada da caverna é banhada por uma cachoeira, ao entrar a formação rochosa se divide em várias galerias que, parcialmente encobertas pela escuridão, lembram o interior de um grande palácio. Ao olhar para fora da caverna, o verde da floresta emoldurado pelas rochas parece a porta de entrada para um mundo perdido. Dando a volta pelo imponente paredão rochoso, cercado por uma incrível variedade de plantas que, impressionam com suas diferentes tonalidades de verde e árvores se equilibram lá no alto na beira do paredão, com suas longas raízes descendo até fixarem-se no chão, se tem a cesso a Gruta da Judéia. Na Gruta, o paredão rochoso se abre em uma grande galeria de onde um poderoso jato de água, acompanhado por raízes e cipós pendurados, cai em direção ao chão, formando uma belíssima piscina natural de águas douradas.

O desgaste das paredes rochosas preenche o solo com uma fina areia branca, completando a paisagem deste verdadeiro oásis incrustado no coração da floresta amazônica. A melhor época para conhecer a Caverna do Maroaga e a Gruta da Judéia é durante a cheia dos rios, de fevereiro a junho. No resto do ano, na época da estiagem, as cachoeiras diminuem o seu volume de água e em alguns meses podem até desaparecer.

No caso do Acre, a caverna é o segredo de apenas um homem, o Sr. Édson. Só ele sabe como chegar lá e como ela é, diz o Amazonflix.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários