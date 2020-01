Mulher cai de ponte em Epitaciolândia ao tentar passar com moto

No momento em que a mulher passava, chovia e colaborou com que a ponte ficasse escorregadia

Uma mulher que tentava passar de moto por uma ponte que liga os bairros José Mesquita e José Hassem, se desiquilibrou e caiu de altura de aproximadamente cinco metros na manha desta segunda-feira, dia 13.

As informações ainda estão sendo levantadas, mas, as imagens mostram o resgate realizado por socorristas do SAMU. Apesar da queda, a mulher ainda não identificada, teria sofrido uma luxação em uma das pernas e não corre maiores riscos.

No momento em que a mulher passava, chovia e colaborou com que a ponte ficasse escorregadia, o que pode ter colaborado para que acontecesse o acidente. A mesma que liga dois bairros, foi coberta pelas águas no dia 4 passado, danificando ainda mais a madeira que está velha.

Ponte foi coberta pela água durante a chuva do dia 4 de janeiro.

Moradores reclamam que, a falta de sinalização e manutenção por parte da Prefeitura, pode estar colaborando para os problemas que estão aparecendo. Outro tema levantado, seria a utilização da mesma por veículos de grande porte sem que se saíba do limite de peso.

