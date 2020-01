Polícia Militar recupera carro que foi roubado na casa de sargento em Rio Branco

A Polícia Militar do Acre por meio da 2ª Companhia (Plácido de Castro), com o apoio da Polícia Boliviana, conseguiu recuperar, na tarde desta sexta-feira (3), um carro modelo Chery Cielo, de propriedade de um Sargento da PM que teve sua residência invadida e o seu bem roubado, em Rio Branco.

Em uma operação conjunta entre as autoridades, foi possível a recuperação do veículo, que estava numa estrada de terra em direção ao vilarejo de Santa Rosa, distante 10 quilômetros da Vila Evo Morales. Os criminosos conseguiram se evadir e estão sendo procurados tanto pelos policiais bolivianos quanto pela polícia brasileira.

A vítima deslocou-se até à fronteira para receber o seu veículo e assinar a documentação necessária para a restituição.

O roubo

Na madrugada da última quinta-feira (2), um sargento da Polícia Militar e sua família ficou sob a mira de criminosos armados e viveram momentos de terror. De acordo com informações da esposa de um Sargento, os moradores da casa estavam dormindo quando quatro homens quebraram o portão, arrombaram a porta de trás, entraram na residência e renderam a família.

“A violência nosso estado infelizmente cresceu, pela madrugada entraram na minha casa, renderam minha mãe, colocaram uma arma na cabeça dela, uma faca no seu pescoço, renderam meu filho de 12 anos, meu esposo, roubaram nossos pertences, celulares, as alianças, nosso carro e até a arma do meu esposo. Não dar mais pra morar em Rio Branco”, disse a esposa do PM.

Após a ação, os bandidos fugiram no veículo Chery Cielo, levando todos os pertences da família. A Polícia Militar foi acionada e segue em busca de prender os criminosos.

