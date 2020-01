“Quem tem que pagar dívidas são os que ficaram 28 anos no poder”, afirma pré-candidato do PSL

A minha proposta é tirar o município do atraso econômico e social. Foi com essas palavras que o pré-candidato a prefeito de Epitaciolândia, Everton Soares (PSL), rebateu algumas críticas que recebeu nas redes sociais, notadamente depois de uma postagem sua sobre as dívidas que o município contraiu nas últimas décadas. “Eu apenas fiz um comentário ironizando os que aqui aparecem com declarações de amor por nossa cidade. Meu plano de governo está sendo construído com base na vivência diária e contempla os anseios e sofrimentos da população”, esclareceu o político, para quem a distorção interessa justamente àqueles que “destruíram o município”.

O episódio, segundo Everton, teve início com a formação de um grupo de whatsapp, cujo propósito era expor os problemas e apresentar soluções para o município. O grupo “SOS Epitaciolândia” era formado pelo prefeito, o vice-prefeito, os secretários e os nove vereadores. “Nesse momento aparecem inúmeros amantes do nosso município” ironizou o pré-candidato, informando que o prefeito Tião Flores (Progressistas) ignorou todas as discussões. “Em vez disso, ele anunciou que a prefeitura tinha R$ 24 milhões e a cidade iria virá um canteiro de obras”, lembrou e ainda acrescentou: “Não vimos sequer uma calçada”.

Ainda segundo o pré-candidato, diante da “calamidade pública” pela qual passa o município, Flores teria ido à Rádio Difusora, em horário nobre e rede estadual, para dar explicações sobre as dívidas da prefeitura (algo em torno R$ 18 milhões). “Além de culpar as gestões anteriores, o prefeito esqueceu que, nestes 28 anos de emancipação do município, ele está há 11 anos no poder”, enfatizou. “São quase três décadas que esses grupos se revezam”, disse Everton, deixando a entender as justificativas para os ataques que vem recebendo.

Formado em Administração, com habilitação em Comércio Exterior, Everton Soares Silva, de 35 anos, é o filho mais jovem de uma família de comerciantes bem-sucedidos. Tem o apoio de outros empresários e é uma figura popular a ponto de aparecer bem cotado em todas as pesquisas de opinião. “Ninguém atira pedras em árvore que não têm frutos”, metaforizou o pré-candidato.

